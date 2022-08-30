İş yerinin yatakhanesinde tabanca bulundu, tutuklandı

Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesinde, sorumluluğunda bulunan iş yeri yatakhanesinde şiltenin altında tabanca bulunduran zanlı İ.F, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ. F. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)