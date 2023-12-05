İş Yerinde Çalışan Mutluluğunu Artırmak Mümkün Mü?

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Çalışan mutluluğunu sağlamak, iş yerinde çalışanların genel refahını ve memnuniyetini iyileştirmeye yönelik bir dizi uygulama ve yaklaşımı ifade eder. Çalışanlar, sağlıklı iş ilişkileri kurabildikleri, beklentilerinin karşılandığı ve destek gördüklerini hissettikleri iş ortamlarında daha mutlu hissederek güzel işler meydana getirebilecektir.

Çalışan deneyimine gereken önemi vermek ürün üreten, operasyonları yürüten veya müşteri iletişimlerini sürdüren ekibin her bir parçasının işini memnuniyet ve mutluluk içerisinde sürdürmesi demektir. Mutlu çalışanlar, iş yerindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve sorumluluk alanlarını genişletmeye daha meyilli, daha üretken ve daha motivedir. Bu motivasyon, daha iyi bir iş performansı doğurur.

Araştırmalar işyerinde daha mutlu çalışan kişilerin daha bağlı ekiplere, daha yüksek kârlılığa, daha düşük çalışan değişim oranlarına (turnover rate) ve şirketler için yüksek tasarruflara olanak sağladığını gösteriyor. Peki çalışanları mutlu etmenin yolu nedir? Bu yazımızda, çalışan mutluluğunun neden önemli olduğunu, işverenlerin neye odaklanması gerektiğini ve çalışanları mutlu ve motive tutan durumları inceliyoruz.

Çalışan Mutluluğu Nedir?

Çalışan mutluluğu, kişinin iş yerinde olumlu bir bakış açısına sahip olabilmesini sağlayan koşul ve konforun olduğu durumlarda ortaya çıkan bir kavramdır. Mutlu insan, iş yerine giderken de bu mutluluğu içerisinde taşır, yaptığı işten ve çalışma arkadaşlarından memnun, tatmin ve keyiflidir. Çalışan bağlılığının ortaya çıkması da bu şekilde mümkün olabilmektedir.

Çalışan mutluluğunu sağlayabilmek her zaman kolay olmayabilir. İş yerinde bu mutluluğun mümkün olması bir süreci içerir, bir andan ibaret değildir. Bu sebeple şirket içi olumlu tutumun sürdürülebilir olması için bir çaba ve üstüne düşünme gerekir.

Şirketler İçin Çalışan Mutluluğu Neden Önemlidir?

Mutlu çalışanlar bulundukları ekiplere karşı olumlu tutum ve tavırlarıyla iş arkadaşlarının da çalışma motivasyonlarını artırır, yapıcı bir yaklaşım sergiler ve şirketler için büyük değer taşırlar.

Çalışanlar olumlu bir tavır içerisinde olduklarında şirkette yaptıkları işe dair özgüvenleri artar, güven duydukları bir iş yapmak bağlılıklarını güçlendirir. Bunun sonucunda, yaptıkları işi ileriye taşımaları, daha iyi kararlar almaları mümkün olabilir.

Çalışmalar yaratıcılığın mutluluk üzerine olumlu etkisini destekliyor. Mutlu çalışanlar daha yaratıcı oluyor, yaratıcılık yenilik ve şirketler için potansiyel gelişim anlamına geliyor. Mutlu hisseden çalışanlar daha enerjik, daha üretken ve yaratıcı hissettiklerini söylüyor.

Müşteri iletişimi açısından, her bir çalışan şirketi temsil eden birer temsilci anlamına gelir. İş ilişkisi yürütülen diğer anlaşmalı şirketler, bayiler veya direkt müşteriler şirket çalışanları ile iletişimlerini zihinlerindeki şirket profilini oluştururken kullanır. Mutlu çalışanlarla iletişimde olmak müşteriler için pazarlama reklamlarından daha etkili bile olabilmektedir.

Çalışanlar iş seçimlerini yaparken o işyerinde çalışanlarla iletişime geçip iş ortamı, iş yerindeki konfor ve iletişim ile ilgili bilgiler arayışında oluyorlar. Bir iş teklifini kabul etmek, belki o iş için ev, hatta şehir değiştirmeyi gerektirebilirken seçim süreci daha da önem kazanıyor. Yeni işe alımlarda çalışan mutluluğunu sağlayan firmalar tercih edilebilir ve yüksek iş gücünü sağlayabilir oluyor.

Profesyonel yaşamda mutlu insanların, mutsuz çalışanlara göre daha üretken de olduğu görülmektedir. Bu noktada üretkenlik ve mutluluk arasında önemli bir ilişki çıkıyor. Yüksek performans gösteren çalışanların mutluluk oranının da daha yüksek olduğu görülüyor.

Çalışan mutluluğunu arttırmanın en verimli yollarından biri de bir yan hak olarak psikolojik destek. Sorunlarını bir uzmanla rahatlıkla paylaşan çalışanların iş yeri mutluluğu, üretkenliği ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerinin kalitesi dahi artıyor. Hiwell Çevrimiçi Terapi Platformu ’ndaki uzman psikologlar da, iş ve iletişim sorunları dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazede psikolojik destek hizmeti sağlayarak çalışanlara destek oluyor.

Çalışan Mutluluğunu Artırmanın Yolları

Araştırmalar iş dünyasında başarıya ulaşmanın mutlu çalışanlar ile mümkün olabildiğini gösteriyor. Peki çalışan mutluluğunu artırmak ancak yüksek maaşlar ile mi mümkün? Çalışan mutluluğunu artırmak maaş artışı yapmaktan çok daha fazlası olarak ortaya çıkıyor. İş ortamında açık iletişim ortamı, takdir edilme ve motive olmanın ötesinde çalışan mutluluğunu artırmanın bazı yolları şunlar olabiliyor:



3.1. İş - Yaşam Dengesi Kurmak

Çalışanların iş dışı zamanlarında tatmin edici bir yaşam sürmeleri iş hayatındaki performanslarını artıran, işteki zamanlarını da verimli ve adanmış şekilde geçirmelerini sağlayan bir durum olarak ortaya çıkıyor.

İşverenler çalışanların iş ve yaşam dengelerini kurmalarına yardımcı olmayı, işin dışında kaliteli vakit geçirmelerini desteklemeyi bir amaç edinmeleri çalışan mutluluğunu artırmayı mümkün kılabiliyor.

3.2. İş Ortamında Açık İletişimi Desteklemek

İş ortamında hem işveren - çalışan hem de çalışanların kendileri arasındaki iletişim ortamı, çalışma motivasyonu ve mutluluğu için en önemli noktalardan birisi. Çalışanlarıyla şeffaf, açıklayıcı ve dürüst bir iletişim kuran işverenler bunun geri dönüşünü karşıdan da dürüst bir iletişim görerek alıyor. Böylelikle çalışanlardan feedback alan, farklı perspektiflerden çalışan düşüncelerini her yönüyle dinleyip buna göre eyleme geçen işverenler şirket bağlılığı artmış, mutlu çalışanlar edinmiş oluyor.

3.3. Çalışanlara Kariyer Yolu Sunmak

İşverenlerin her çalışanın ayrı bir kariyer yolculuğunda olduğunu, farklı yaşam beklentileri, kariyer hedefleri olduğunu unutmamaları gerekiyor. Mesleki gelişimlerinin desteklendiğini, teşvik edildiklerini görmek çalışanların kurumlarına bağlılığını artırıyor ve ileriye yönelik gelişimlerine bir güven hissettiriyor. Çalışanlar ile kariyer gelişimi doğrultusunda yapılan görüşmeler, eğitim veya sunumlar kendi potansiyellerinin desteklendiğini görmelerini sağlıyor.

3.4. Çalışanlar İçin Sosyalleşme Ortamları Yaratmak

Özellikle pandemi sonrası iş yerleri uzaktan çalışma veya hibrit çalışma düzenlerine geçiş yaptı. Büyük zaman tasarrufu, ulaşım ve diğer masrafları azaltan ve birçok fayda sağlayabilen uzaktan çalışma modelleri sosyalleşme konusunda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Çalışanların hem ofiste hem sanal ortamlarda bir araya gelebileceği, iş ile alakalı ve aynı zamanda iş dışı paylaşımlarda bulunmaları mutluluklarını artıran bir ortam yaratmaya fayda sağlayabiliyor.

3.5. Profesyonel Psikolojik Kariyer Desteği

İşverenlerin çalışan mutluluğuna yatırım yapmaları bir artı değil bir zorunluluk hali almaktadır. İş yerinde mutlu bir ortam için yatırım yapmak, işe alımdan işte devamlılığa, üretkenliğe ve çalışan performansına kadar her konuda yardımcı olur. Sağlıklı işleyen ve yüksek performans gösterilen iş ortamları için profesyonel destek almak, hem bireysel çalışan düzeyinde hem ekip düzeyinde psikolojik destek almak şirket içi mutluluk düzeyini artırmada etkili bir araç haline gelmiştir. Hiwell, sunduğu kurumsal psikolojik destek le webinar ve terapi seansı seçenekleri sunmaktadır.