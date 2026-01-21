“İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi” Genel Kurul’un gündemine sevk edildi

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni birleştirilmiş şekilde ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 10.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, gündeminde bulunan “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk olarak, “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Komite toplantısına davetli olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs), Orman Dairesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi daha sonra, “Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ikinci görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, KKTC Tüketiciler Derneği, KKTC Marketçiler Derneği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu. Komite toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak, “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni birleştirilmiş şekilde ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Polis Geneş Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.