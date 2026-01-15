İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, bugün İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisini ele aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 09.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisini ele aldı. Komite, söz konusu Yasa Önerisine ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Toplantıya davetli olarak, Çalışma Dairesi, KKTC Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürü Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de katıldı.