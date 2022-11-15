İş kazasında yaralanan 30 yaşındaki Saleem hayatını kaybetti

Hamitköy'de 2 Kasım'da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem, dün hayatını kaybetti.

Hamitköy’de meydana gelen iş kazası sonucu ağır şekilde yaralanıp, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Rao Adnan Saleem (E-30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi.

Hatırlanacağı üzere; 2 Kasım tarihinde Hamitköy’deki bir ambarda çalışan Rao Adnan Saleem, raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşmesiyle ağır şekilde yaralanmıştı.

Polis, Saleem’in ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konduğunu, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktarmıştı.

İş kazasıyla ilgili tutuklanan işverenler N.C. ile Y.A. ise tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, ilerde davalarında hazır olmaları şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.