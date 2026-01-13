“İş kazalarına sebep olan işveren koruma altına alınıyor”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), “UBP Milletvekili Hasan Küçük imzasıyla Meclis’e sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile iş kazalarına sebep olan işverenin koruma altına alındığını savundu; geri çekilmesini veya Meclis tarafından reddedilmesini istedi.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil yazılı açıklamasında yasal düzenlemenin iş insanlarının ölümlü iş kazalarından sorumlu tutulmalarını önlemek için yapıldığını ifade etti ve “Buna onay verilirse, iş cinayetlerine kurban giden emekçilerin kanı hükümet ve muhalefet vekillerinin elinde olacak” dedi

Erşangil, “Ceza Yasası madde 210'a göre ‘Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Yüzünden Ölüme Neden Olma’ suçunu herhangi bir kişi işlerse kendisine bu madde kuralları uygulanacak ancak ölümle sonuçlanan iş kazalarında patronlara bu madde uygulanmayacak veya uygulanmasının koşulları zorlaştırılacaktır” ifadelerini kullandı.

“İş hukukunun temel prensiplerinden biri, işin her türlü organizasyonundan, iş sağlığı ve güvenliğinden, iş yerinin kârını elde eden işverenin sorumlu olmasıdır” diyen Erşangil, "İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi"nin yasalaşması halinde, işverenin ölümlü iş kazalarından ve meslek hastalıklarından doğrudan sorumlu tutulamayacağı, iş kazalarının en önemli sorunu olan iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından sorumlu olan işverenlerin de bu yasa ile koruma altına alınacağını ifade etti.

Erşangil açıklamasında “İş hukukunun temel prensiplerinden biri, işin her türlü organizasyonundan, iş sağlığı ve güvenliğinden, iş yerinin kârını elde eden işverenin sorumlu olmasıdır. Oysa Meclisin web sayfasında yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi"nin yasalaşması halinde, işveren ölümlü iş kazalarından ve meslek hastalıklarından doğrudan sorumlu tutulmayacak, belli koşullar getirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Önerinin, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu da savunan Erşangil, “Önerinin yasalaşması halinde iş kazasında hayatını kaybeden işçinin ailesinin çektiği acı yanına kalacak ve toplumda vicdan ve bu adalet duygusunun daha da zedelenmesine yol açacaktır” dedi.