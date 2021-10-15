İş insanı H.F ve beraberindeki 3 zanlıya, 'soygun zorla alıkoyma, şiddet tehditi ve ciddi darp'tan tutukluluk

İş insanı H.F ve beraberindeki 3 zanlı H.A, T.G ve S.B, 'soygun zorla alıkoyma, şiddet tehditi ve ciddi darp' suçlamasıyla bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi, soruşturma maksatlı zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk emri verdi.

T.K’nin çalıştığı kumarhaneden para çaldığı iddiasıyla, kumarhane çalışanları tarafından alı konulup darp edilmesi ve zorla vekalet imzalatılması iddialarıyla ilgili başlatılan polis soruşturması kapsamında, kumarhane sahibi iş insanı H.F de tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

7 Ekim tarihinden bu yana arandığı ve dün akşam polise giderek teslim olduğu belirtilen iş insanı, mahkemeye tutuklu bir şekilde getirildi.