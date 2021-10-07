İŞ CİNAYETİ: 21 yaşında öldü, 1 tutuklu

Mağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında, saat 15:30 sıralarında, van aracın içerisine mermer yükleme yapıldığı sırada gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması sonucu, araca yüklenen mermerler iş yeri çalışanı 21 yaşındaki Mehmet Ali Bodaloğlu'nun üzerine devrildi.

Meydana gelen kaza sonucu Mehmet Ali Bodaloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.R.A. (E-37) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.