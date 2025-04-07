İş Bankası halk kütüphanelerine 1000 kitap bağışladı

İş Bankası, Kıbrıs’ta kurulmasının 70. yıldönümü nedeniyle Kültür Dairesi’ne halk kütüphanelerine 1000 adet kitap bağışladı.

Kitaplar, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi tarafından düzenlenen 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında AKM’de yapılan törenle teslim edildi.

Etkinlikte, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Türkiye İş Bankası KKTC Genel Müdürü Serhan Akşahin tarafından yapılan açılış konuşmaları sonrasında Uzman Psikolog Bleda Tilki katılımcılara “Etkili İletişim Nasıl Sağlanır?” konulu bir sunum yaptı.

Zaimağaoğlu: “Dokuz kütüphane az”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, 61. Kütüphane Haftası kapsamında konuşarak, bu ülkede doğmuş, büyümüş bir yazar, bir şair ve özellikle de eğitimci bir anne olarak dokuz kütüphanenin az olduğunu belirterek, bir kütüphane açmanın, bin tane hapishane kapatmak olduğunu kaydetti.

Kültür Dairesi olarak sivil toplum örgütleriyle yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Zaimoğlu, Türkiye İş Bankası'nın kültür ve sanata hizmetleriyle her zaman topluma katkı koyduğunu dile getirdi.

Zaimağaoğlu, Türkiye İş Bankası’nın İş Bankası Kültür Yayınları olarak 1000 tane kitap bağışladığının altını çizerek, kitapların Gazimağusa, Güzelyurt, Girne, İskele, Yeni Erenköy, Mehmetçik, Akdoğan, Değirmenlik ve Milli Kütüphane olmak üzere dokuz kütüphaneye verileceğini belirtti.

Konuşmasında yeni çalışmaları hakkında da bilgi veren Zaimağaoğlu, cuma günü Kültür Dairesi olarak Ercan Havalimanı Kütüphanesi'ni açacaklarını söyledi.

Akşahin: “İş Kültür yayınlarından 1000 adet kitap bağışlıyoruz”

İş Bankası KKTC Genel Müdürü Serhan Akşahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye İş Bankası’nı iktisadi bağımsızlığı hâkim kılmak için kurduğunu ancak banka olarak amaçlarının sadece iktisadi gelişime katkı sağlamak değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal alandaki projelere de öncülük etmek olduğunu belirtti.

“Bu gelişme katkı sağlamak bizim kuruluş misyonumuz.” diyen Akşahin, adada 70. yıldönümleri dolayısıyla KKTC bünyesindeki halk kütüphanelerine İş Bankası Kültür Yayınları’ndan 1000 adet kitap bağışlayacaklarını söyledi.

Akşahin, kitapların gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerine ışık tutacağına inanç belirterek, “Umarım faydalı oluruz. Herkese hayırlı olsun.” dedi.

“Halkbilimi” dergisi bağışı

Konuşmalar sonrasında Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu adına Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan Türkiye İş Bankası KKTC Müdürü Serhan Akşahin’e teşekkür belgesi takdim etti.

Ekinlikte ayrıca Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER) Başkanı Kani Kanol, derneğin 1986 yılından bu yana basılan dergisi “Halkbilimi”n sayılarını bağışladı.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği'nin katkılarıyla Uzman Psikolog Bleda Tilki’nin “Etkili İletişim Nasıl Sağlanır?” isimli sunumuyla tamamlandı.