“İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik füze etkisiz hale getirildi”

TC Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına girdiğini ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO savunma unsurları tarafından düşürüldüğü açıkladı.

Açıklamada, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü, can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye, iyi konuşul ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz.”