İran'da protestolardaki can kaybı beş bine ulaştı

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 5 bin olduğunun doğrulandığını aktardı. Tahran, eylemlerle bağlantılı olarak şu ana kadar bir idam cezası verilmediğini bildirdi.

Son yıllarda görülen en büyük protesto dalgalarından birine sahne olan İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının beş bine ulaştığının doğrulandığı bildirildi. Reuters'a isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir İranlı yetkili, ölü sayısının en az 5 bin olduğunun doğrulandığını, bunların yaklaşık 500'ünü güvenlik güçlerinin oluşturduğunu dile getirdi.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRNA) Cumartesi günü ölü sayısının üç bin 308'e ulaştığını açıklamış, 4 bin 382 vakanın da incelendiğini belirtmişti. Ajans, 24 binden fazla da gözaltı olduğunu doğrulamıştı.

İran yargısı, kitlesel protestolarla bağlantılı olarak şu ana kadar hiçbir idam cezası verilmediğini açıkladı. Devlet kanalı IRIB News'in aktardığına göre yargı sözcüsü, titizlik gerektirdiğini ve uzun olduğunu belirttiği sürecin aylar ya da yıllar sürebileceğini kaydetti.

Diğer yandan Tahran Başsavcısı Ali Salehi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın gözaltındaki yüzlerce protestocuya yönelik idam cezalarını durdurduğu yönündeki ifadelerini geri çevirdi. Salehi, gösterilere verilecek yanıtın "kararlı, caydırıcı ve hızlı" olacağını söyledi.

Ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de cumartesi günü yaptığı açıklamada sorumluların cezasız kalmayacağını ifade etmişti. Protestolardaki can kayıplarından ABD Başkanı Trump'ın sorumlu tuttuklarını belirten Hamaney, "fitnecilerin belini kıracaklarını" dile getirmişti.

Trump, cuma günü Tahran'ın 800'den fazla protestocunun idamını iptal ettiğini öne sürerek İran'a bu kararından dolayı teşekkür etmiş, ancak söz konusu iddiasına bir kaynak sunmamıştı.