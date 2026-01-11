İran ve Rojhilat’taki protestolar 15’inci gününde

İran ve Rojhilat genelinde başlayan protesto gösterileri, geniş halk kitlelerinin desteğiyle 15’inci gününde de devam ediyor. Şehirlerde halk gece ve gündüz eylem halinde. Dün gece Tahran, İsfahan, Şiraz, Kazvin, Reşt, Kum, Urmiye başta olmak üzere İran ve Rojhilat’ın onlarca kentinde milyonlarca kişi sokaklardaydı.

Ülkede uygulanan internet kesintileri nedeniyle anlık ve doğrulanmış bilgilere ulaşmanın neredeyse imaânsız olduğu belirtilirken, bağımsız insan hakları örgütleri sahadan veri toplamakta ciddi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. İran devletine ait resmi televizyon kanallarında ise protestoların boyutuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

Tahran’da yüzbinler sokaklardaydı

Dün gece yalnızca Tahran’da yaklaşık 500 bin kişinin sokaklara çıktığı ve alanları terk etmediği bildirildi. Başkentte protestocular, Kasım Süleymani’ye ait afişleri ateşe verdi. Punak Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişi, “Molla kefen giymedikçe bu vatan vatan olmaz” sloganlarıyla devlet kurumlarına doğru yürüyüşe geçti.

Meşhed ve Tebriz’de rejim karşıtı eylemler

İran’ın dördüncü büyük kenti Tebriz’de rejim karşıtı protestolar yeniden başladı. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan ve Şii dünyası açısından kutsal kabul edilen Meşhed’de ise yüz binlerce kişinin rejime ait kurumları ateşe verdiği bildirildi. Protestocular, İran rejimi devrilene kadar eylemleri sürdüreceklerini açıkladı.

Ahvaz’daki protestolarda kadınlar “Jin, Jiyan, Azadî” sloganlarıyla yine ön saflarda yer aldı. Kürt kentlerinde de ayaklanmanın giderek büyüdüğü bildiriliyor. Kirmaşan’a bağlı Derah Derij bölgesinde halkın, isyanın ilk günlerinden bu yana sokakları terk etmediği kaydedildi.

Öte yandan İran’daki devrimci örgütler, dün akşamki yürüyüşlerin Evin Cezaevi’ne yönelmesi çağrısında bulundu. Yapılan çağrıda, “Gerçek devrim tutsakları özgürleştirir, gidelim ve duvarları yıkalım” sloganları öne çıktı.