İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti

Bloomberg'in haberine göre İran, Türkiye’ye gaz ihracatını geçen hafta İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından durdurdu.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye geçen yıl gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı.

İran’ın gaz tedarikindeki bu kesintinin ne kadar süreceği netleşmezken, Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirttiler.

İsrail gaz piyasalarını alt üst etti

İsrail, 18 Mart’ta dünyanın en büyük gaz sahası olan Güney Pars’ı vurdu. Tahran ise, küresel sıvılaştırılmış gaz arzının yaklaşık beşte birini üreten Katar’daki Ras Laffan tesisi de dahil olmak üzere Körfez’deki enerji varlıklarına misilleme yaptı.

Bu saldırılar, Avrupa gaz vadeli kontratlarının üç yıldan uzun bir süredir görülmeyen bir seviyeye çıkmasına neden oldu. Fiyatlar, savaş öncesi seviyelerinin yüzde 70 üzerinde seyrediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, “6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşmış durumdayız” demişti. Geçen yıl mart ayında Türkiye, günlük ortalama 230 milyon metreküp gaz tüketmişti.

Güney Pars’tan gelen gaz, hem İran’ın iç elektrik üretimi hem de ihracatı için hayati önem taşıyor. Bağdat yönetimi dün yaptığı açıklamada, İran’ın sahaya yapılan saldırının ardından Irak’a gaz akışını kestiğini, ancak akışın o zamandan beri kısmen yeniden başladığını belirtti.

Barış zamanında bile İran, özellikle iç talebin yüksek olduğu kış aylarında, teknik sorunları gerekçe göstererek Türkiye’ye gaz ihracatında kesintiye gitmişti.