İran, Hürmüz Boğazı'nı açtı!

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X hesabından yaptığı paylaşımla Hürmüz Boğazı'nın tüm ticarî gemilerin geçişine tamamen açık olacağını duyurdu.

Erakçi, paylaşımında "Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergâh üzerinden, ateşkesin geri kalan süresi boyunca Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişinin tamamen açık olduğu ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.