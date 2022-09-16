“İnternet kullanımı” nedeniyle çıkan tartışma, kanlı bitti

“Taammüden Katilliğe Teşebbüs” ve “Ağır Yaralama” suçlarından tutuklanan zanlı L.C.E. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlının 14 Eylül tarihinde Lefkoşa'daki evinde, internet kullanımından ötürü oluşan sözlü tartışma esnasında kendisini sol kolundan yaralayan 30 yaşındaki P.A.O.’yu elinden almış olduğu bıçakla, sırtından 3 kez sokup çıkarmak sureti ile öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını anlattı.

Polis, yaşanan meselenin hemen akabinde zanlının olay mahallinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olup henüz tahkikatın yeni başladığını, meselede müştekinin sağlık durumunun henüz netlik kazanmadığını anlattı.

Polis, olay mahallinde olup olay esnasında yaşanan olaya tanık olan bir şahsın ismine ulaşıldığını ancak şahsın henüz tespit edilemediğini belirtti.

Polis, meselenin ağır ceza kapsamına giren bir mesele olup, serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğinden ötürü zanlının 7 gün süre ile polis tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, müştekinin gıyabında da aleyhine 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Govsa, istenen emri verdi.