İnsan yeryüzünden gelip geçerken dünyanın kalıcılığından da mı götürüyor?

Murat OBENLER

Uluslararası Lefkoşa Festivali’nin uluslararası üne sahip sanatçıların yanı sıra yetenekli genç Kıbrıslı sanatçıları da sanat yaşamlarının ilk adımlarında sistematik olarak desteklemek amacıyla bu yıldan itibaren 30 yaş altı yerel sanatçılara özel olarak başlattığı 30 Yaş Altı Programı’nda 9 Şubat Cuma gecesi Nefeli Kentoni’nin yazıp yönettiği KATABASİS adlı tiyatro performansı sahnelendi.

UNDER 30 Programı kapsamında çok kültürlü bir genç tiyatrocu kadrosunun oynadığı İngilizce dilindeki KATABASİS seyircileri sonsuz bir şekilde yıkılan ve sonsuz bir şekilde yeniden inşa edilen bir dünyayı tasvir edilen bir ortamda insanın geçiciliği üzerine bir meditasyona davet ediyor.

Yunanca “yeraltına giriş” anlamına gelen ve gelecekten haber almak amacıyla bir tür meydan okumaya dönüşen macerayı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesine taşıyan genç topluluk, oyunda Kıbrıs'ın topografik ve siyasi ortamından ilham da alarak bir dizi aralıksız ölüm aracılığıyla, şefkat ve şiddet arasındaki paradoksun sorgusuna soyunuyor.

Uluslararası ve çok dilli bir sanatçı topluluğunun yanı sıra çeşitli katkıda bulunanlardan oluşan çok boyutlu çalışma, Kıbrıs Gençlik Örgütü'nün desteğiyle hayata geçerken öbür dünyaya da uzanan bu yolculuk mitolojik kavramlarla seyirciyi hem geçmişe hem geleceğe götürüyor.

Oyunun Kostüm Tasarımını Ting Huang, Senaryoyu Nefeli Kentoni ve Veronika Hadjistefanou yazarken Harekette Maria Masonou, Örme tasarımlar da Veronika Hatzistefanou, Müzik kompozisyonunda Manos Stratis,Ses tasarımı ve miksajında Evagoras Bekiaris yer alıyor.

Yapım asistanılığını Marita Anastassi’nin yaptığı oyunda Santi Guillamon, Melina Koutssofta,Pablo Temboury, Fatima Rodríguez Montañez,Maria Masonou,Tomio Shota Mitomi ve Gaia Debuchy rol alıyor.