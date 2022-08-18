İnsan kaçırıp darp eden zanlılar ikamet izinsiz çıktı, cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Zorla İnsan Kaçırma, Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.S, A.H.A, R.O.M.S mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, 7-8 Ağustos tarihleri arasında 3 zanlının cüzdanından 100 Sterlin ve 700 TL nakit parayı sirkat ettiği gerekçesi ile konu ikametgâha konuşmak için çağırdıkları R.G’yi ciddi şekilde darp edip, kapıyı kilitleyip, şiddet kullanma tehdidi edip, alıkoyarak zorla insan kaçırma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını, zanlıların ikamet izinsiz olduklarını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.