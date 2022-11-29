“İnsan kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklandı

“İnsan Kaçakçılığı” suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı M.U. mahkeme huzuruna çıkarıldı, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İbrahim Bulak, 29 Kasım tarihinde gelen şikâyet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde zanlının Dilekkaya’da ağıllar bölgesinde 4 erkek şahsı yasal olmayan yolla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçirdiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca 3 kişinin arandığını belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.