“İnsan hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kullandı”
Güzelyurt’ta meydana gelen ve 61 yaşındaki Kıbrıslı Rum Charalambos Anastasiou’nun hayatını kaybettiği trafik kazasında yargılanan sürücü K.A bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Güzelyurt’ta meydana gelen ve 61 yaşındaki Kıbrıslı Rum Charalambos Anastasiou’nun hayatını kaybettiği trafik kazasında yargılanan sürücü K.A bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkeme, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’n sevk edilmesine karar verdi. İddia Makamı adına Savcı, ithamda bulundu, mahkemeye 6 adet emare sundu.
Savcı, zanlının 27 Haziran 2024’te tedbirsizlik ve ihmalkarsızlıkla, seyrüsefersiz araç kullanarak, kırmızı ışıkta durmadığını mahkemeye aktardı. Zanlının insan hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kullandığını belirten Savcı, zanlının kavşakta hızını salim hadde indirmediğini kaydetti.
Savcı zanlının tutukluluğunun talep etti.
Zanlı avukatı Doğa Zeki talebe itirazı olmadığını kaydetti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının 1 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.