İnşaatta kalıp sökerken 6.25 metre yükseklikten düştü

Girne’de bir inşaat alanda kalıp sökerken dengesini kaybederek yaklaşık 6.25 metre yükseklikten zemine düşen 51 yaşındaki Ali Dönmez, boynunda kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre dün saat 10.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.