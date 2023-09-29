İnşaatın ikinci katından merdiven boşluğuna düştü
İnşaatın ikinci katında, almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen 40 yaşındaki Avni Özfuttu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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İnşaatın ikinci katında, almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen 40 yaşındaki Avni Özfuttu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Perşembe günü öğlen saatlerinde, Kaleburnu köyündeki bir inşaatta meydana geldi.
Polisten yapılan açıklamaya göre Avni Özfuttu, inşaatın ikinci katındaki çimentoları almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.
Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan söz konusu şahsın, yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alındığı açıklandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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