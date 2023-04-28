İnşaatın ikinci katından düştü

Lapta'da dün bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki Mehmet Durmaz yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lapta'da dün 14.00 sıralarında yapımı devam eden bir inşatta kalıp demirlerini inşaatın ikinci katından aşağıya atttığı sırada, dengesini kaybeden 45 yaşındaki Mehmet Durmaz, 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Olay sonrası ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durmaz'ın her iki ayak topukları kırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.