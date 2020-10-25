İnşaat ustası yoğun bakımda

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da tamir için gittiği evde kullanılmayan kuyu içine düşerek uzun uğraşlar sonucu kurtarılan 38 yaşındaki inşaat ustası İlhan Yıldız’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, Şehit Mavili Sokak üzerinde buluna evde yaptığı ileri incelemede Yıldız’ın düştüğü kuyunun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.

Kırıkları var akciğerinde zedelenme…

Kuyudan çıkarılarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız, kaburga ve omurga kemiklerinde kırıklar olduğu akciğerinde ise hasar olduğu gerekçesi ile tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Yıldız’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Düştüğü kuyu 20 metre…

İnşaat ustası İlhan Yıldız, Cuma günü Yenişehir bölgesinde bulunan bir evin bahçesinde tamir yaptığı esnada üstü kapalı kuyu kapağının kırılması sonucu 20 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşmüştü.

Yıldız, yaklaşık bir buçuk saat süren kurtarma çalışmaları neticesinde kuyudan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılmıştı.