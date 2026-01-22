İnşaat süreci sekteye uğradı

Recep DAL

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yıllar önce yangında zarar gören binası ve sahnesinin inşaat çalışmaları, ihale sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle ilerleyemiyor. İnşaatın üçüncü etabına ilişkin ihaleye yapılan itirazlar süreci durma noktasına getirirken, hibe edilen mali kaynağın kullanım süresi ise dolmak üzere…

“Bina 27 yıl önce yanmıştı”

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Devlet Tiyatroları binasının 27 yıl önce yandığını hatırlatarak, aradan geçen sürede farklı hükümetlerin çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Ced, bu girişimlerden birinin de 2017 yılında binanın karkas inşaatının yapılması olduğunu söyledi.

Devlet Tiyatroları’nın Turizm Bakanlığı’nın kontrolüne geçmesi ve kendisinin müdür olarak atanmasının ardından sürecin hızlandırılması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Ced, “Binanın ve sahnemizin tadil edilmesi için ihaleye çıktık. İhale kapsamında yürütülen inşaat faaliyetlerinin birinci ve ikinci etabı tamamlandı” dedi.

Üçüncü etapta itirazlar süreci durdurdu

Üçüncü etap için çıkılan ihalenin geçen yılın son günlerinde sonuçlandığını kaydeden Ced, ihale kapsamında inşaatın devamı için bir firmanın yetkilendirildiğini, ancak sonrasında başka bir firmanın bu sonuca itiraz ettiğini anlattı. Ced, “Rekabet Kurulu bu itirazı haklı buldu.” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Cansec’in tutuklandığını da hatırlatan Ced, yerine atanan Pembe Arifoğlu’nun söz konusu ihale için yeniden bir itiraz süresi belirlediğini söyledi. Ced, bu aşamanın ardından ihaleyi kaybeden firmanın bir kez daha itirazda bulunduğunu ve şu anda Rekabet Kurulu’ndan bu itiraza ilişkin kararın beklendiğini kaydetti.

“Hibe edilen parayı kullanmak için süremiz sınırlı”

İnşaat çalışmalarının mali kaynağının, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi ile Merkez Bankası tarafından karşılandığını vurgulayan Ced, hibe edilen kaynağın kullanılabilmesi için sürenin bu ayın sonuna kadar olduğunu dile getirdi.

“İhale süreci sekteye uğradı”

Dördüncü etabın ihalesinin de hazır olduğunu belirten Ced, sözleşmenin dahi imzalandığını ifade ederek, “Bu yılın sonunda tadilatı tamamlamayı hedefliyorduk. Ancak maalesef ihale süreci sekteye uğradı.” dedi.

“MİK ve Rekabet Kurulu’na büyük görev düşüyor”

Yaşanan aksaklıkların giderilmesi için ilgili kurumlara çağrıda bulunan Ced, “Bu noktada MİK ve Rekabet Kurulu’na büyük bir görev düşüyor. Sekteye uğrayan sürecin bir an önce sonuçlandırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Üçüncü etabı yapacak firmanın bir an önce netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ced, sürecin devam edebilmesi için kararın gecikmeden alınmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.