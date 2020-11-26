İngiltere’de Covid- 19’dan yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk sayısı 97’e ulaştı

Kasım ayında dört kişinin daha Covid-19 salgını nedeniyle İngiltere’de yaşamını yitirmesiyle salgında ölen Kıbrıslı Türk sayısı 97’ye yükseldi. Durumun ciddiyetinin unutulmaması gerektiğini belirten Kudret Özersay, sosyal medya paylaşımında İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklere ilişkin rakamları paylaştı, ülkemizde de tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

Özersay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Londra Temsilciliğimizden aldığım bilgiye göre maalesef Covid-19 salgınının Birleşik Krallıktaki ikinci dalgasında Kasım ayı içerisinde bu virüs nedeniyle dört vatandaşımızı daha kaybettik. Buna göre salgın başladığından bu yana virüs nedeniyle Birleşik Krallık'ta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin toplam sayısı elimizdeki resmi kayıtlara göre 97'ye yükseldi... Tümüne Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Bugün salgın açısından ülkemizin içinde bulunduğu nisbeten iyi koşullar nedeniyle durumun ciddiyetini zaman zaman unutuyoruz oysa bunu sürekli akılda tutmak ve tedbirli olmak zorundayız.”