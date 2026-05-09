Avukat Polili, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi'nden istifa etti

Avukat Öncel Polili, gazeteciler emahkeme haberleriyle ilgili kısıtlama getiren Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın 23. B maddesiyle ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nden istifa ettiği duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa gerekçelerini anlatan Avukat Polili, “Yargılanmakta olan kamusal figürlerin yargı süreçlerine dair haber yapılmasının cezalandırılmasının önü açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Polili, ilgili yasanın Barolar Birliği tarafından hazırlandığı bilgisinden sonradan haberdar olduğuna dikkat çekerek, “En kritik süreçlerde dahi bir ihtisas komitesi olan Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin, sürecin dışında kalması benim kabul edebileceğim bir yönetim anlayışı değildir. Bu şartlar altında, şahsımın bu komitedeki çalışmalarının bir anlamı kalmadığı kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.

Açıklama şu şekilde:

“Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın 23.B maddesi ile yaşanan son gelişmeler üzerine Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesinden aşağıdaki sebeplerden dolayı ayrıldım.

1-Bilindiği üzere, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın 23.B maddesi ile, yargılanmakta olan kamusal figürlerin yargı süreçlerine dair haber yapılmasının cezalandırılmasının önü açılmıştır.

2-Söz konusu düzenleme, en temel insan haklarından olan ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve özel hayatın korunması prensipleri ile doğrudan ilintilidir.

3-Bahse konu yasa değişikliği maddesinin Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından hazırlandığı bilgisini, 4 Mayıs 2026 tarihli "Bugün Kıbrıs" gazetesinde yayımlanan haber aracılığıyla üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

4-Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 6 Mayıs 2026 tarihli basın bildirisinde; 2023 yılındaki "doktorlar ve eczacılar soruşturması" sürecindeki seri tutuklamaların kamu vicdanında yarattığı rahatsızlık gerekçe gösterilerek, İnsan Hakları Komitesi üyelerinden oluşan bir ekibin bu değişiklik üzerinde çalıştığı ifade edilmiştir. Ancak, yapılan bu çalışma ve hazırlanan yasa değişikliği metni, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’ne ancak yasa Meclis’te onaylandıktan sonra (5 Mayıs 2026 tarihinde) bildirilmiştir.

5-İnsan haklarını bu denli doğrudan ilgilendiren ve kamusal tartışmalara neden olan bir yasa değişikliği sürecinde, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin kurumsal olarak süreç dışı bırakılması, komitenin işlevsizleştirildiğini ve Birlik yönetimi nezdindeki önceliğini yitirdiğini açıkça göstermektedir.

En kritik süreçlerde dahi bir ihtisas komitesi olan Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin, sürecin dışında kalması benim kabul edebileceğim bir yönetim anlayışı değildir. Bu şartlar altında, şahsımın bu komitedeki çalışmalarının bir anlamı kalmadığı kanaatindeyim.”