İngiltere, çifte vatandaşlar için pasaport kuralını netleştirdi

Birleşik Krallık vatandaşı olan ve aynı zamanda Kıbrıs ile başka ülkelerin de vatandaşlığını taşıyan birçok kişi, İngiltere’ye girişte geçerli bir İngiliz pasaportu ibraz etme zorunluluğuna ilişkin “yeni” olduğu düşünülen uygulama nedeniyle endişe duyarken, İngiliz hükümeti bunun teknik olarak zaten uzun süredir geçerli olduğunu açıkladı.

İngiltere Home Office sözcüsü, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada, İngiliz çifte vatandaşların İngiliz pasaportu olmadan ülkeye giriş yapmalarının teknik olarak mümkün olsa da bunun vize başvurusunda yalan beyan anlamına geldiğini ve suç teşkil ettiğini söyledi. Sözcü, buna rağmen bu konuda “çok az ya da hiç denetim olmadığını” da kabul etti.

Şubat ayında tamamen yürürlüğe girmesi planlanan Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) sistemiyle birlikte, İngiliz hükümeti kuralları yeniden hatırlattı. Home Office, İngiliz çifte vatandaşlara İngiliz pasaportu olmadan seyahat etmelerini asla tavsiye etmeyeceklerini vurguladı. İngiliz pasaportu ibraz etmeyen çifte vatandaşların sınırda gecikmelerle karşılaşabileceği, bunun da İngiliz vatandaşlığını kanıtlama sürecinin uzaması anlamına gelebileceği belirtildi.

Kurallara göre İngiliz pasaportuna tek alternatif, ikamet hakkı belgesi (certificate of entitlement). Bu belge, İngiltere’de yaşama ve ülkeye girme hakkını kanıtlıyor; her yeni pasaport alındığında yeniden başvurulması gerekiyor. Şubat ayından itibaren tamamen dijital hâle gelecek belgenin ücreti 589 sterlin (yaklaşık 680 euro).

İngiltere Parlamentosu’na bağlı House of Commons Library, yalnızca pasaport ya da ikamet hakkı belgesinin kabul edilmesinin nedeninin dolandırıcılık, kötüye kullanım, kayıp ve hırsızlık riskleri olabileceğine dikkat çekti. Açıklamada, pasaportların biyometrik bilgiler içermesi ve ikamet hakkı belgelerinin pasaporta bağlı olması nedeniyle, vatandaşlık sertifikalarına kıyasla daha güvenli olduğu vurgulandı.