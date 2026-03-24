İngiliz üsleri konusunda İngiltere ile teknik komite kurulması önerildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin statüsünün görüşülmesi amacıyla ortak teknik komite kurulması yönünde öneride bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Nikos Hristodulidis’in, bu öneriyi İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a sunduğunu yazdı.

Haberi “Üsler İçin Teknik Komite…Nihai Hedef Çekilmeyle Giderek Artan Tartışmalarla Birlikte Teknik Komite Kurulması Önerisi” başlıklarıyla veren gazete Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin uzun vadede kaldırılmasına ilişkin süreçleri harekete geçirdiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak hükümetin, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında, İngiliz üslerinin statüsünün ve çeşitli boyutlarının ele alınması, tartışılması amacıyla ortak bir komite kurulmasını önerdiğini belirtti.

Görüşmelerin, İngiliz üslerinin tamamen çekilmesi yönündeki uzun vadeli hedef doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirten gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Hristoduldis tarafından İngiltere’ye de iletilen görüşünün “Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin sömürgecilik kalıntısını teşkil ettiği” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristoludis’in dün yapılan Ulusal Konsey toplantısı sırasında İngiliz üsleri ile ilgili hamleleri ve konuya nasıl yaklaştığı konusunda bilgilendirmede bulunduğunu belirtti.

Ulusal Konsey’de dile getirilenlerden, İngiliz hükümetinin, bir teknik komite aracılığıyla diyaloğa karşı olmadığının görüldüğünü belirten gazete, buna karşın İngiltere’nin tezinin, İngiliz üslerinin Kıbrıs’ı koruduğu yönünde olduğunu da yazdı.

Ulusal Konsey toplantısı çerçevesinde, hükümetin hedef belirleme ve uygulama biçimine ilişkin çekincelerin de dile getirildiğini yazan gazete, İngiltere ile bir cephe açmanın bu zaman dilimi içerisinde ne kadar doğru olduğuna dair endişelerin de gündeme geldiğini belirtti.

Habere göre, İngilizlerin, İngiliz üslerinin kaldırılması konusu gündeme geldiği zaman nasıl hareket edeceklerine dair endişeler de dile getirildi.

Letimbiotis: “İngiliz üsleri konusunda yapılandırılmış diyalogla ilerlemek istiyoruz”

Habere göre, Ulusal Konsey toplantısı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, herkesin, İngiliz üslerine ilişkin görüşmenin başlaması gerektiği yönünde görüş ortaya koyduğunu belirtti.

Bu görüşmenin belirli bir stratejik hedefle, yapılandırılmış ve uzun yıllara dayanan ilişkileri göz önünde bulundurarak Birleşik Krallık ile ortak bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Letimbiotis, Ulusal Konsey toplantısına atıfta bulunarak, önümüzdeki dönemde atılacak somut adımların hazırlanmasına ilişkin çok yapıcı bir görüşme olduğunu söyledi.

Letimbiotis, Birleşik Krallık ile yakın koordinasyonun devam etmesi ve daha da yoğunlaştırılmasının öne çıktığını ifade etti.

Avrupa Konseyi sonuç bildirgesine, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin niyetine 27 AB üyesi ülkenin destek vermesinin dahil edilmesinin oldukça önemli ve değerli olduğu şeklindeki ortak tespitten de bahseden Letimbiotis, Hristodulidis’in, 26 AB üyesi ülkeye, Londra ile başlatmayı istediği yapılandırılmış diyalog hedefinin ne olduğu konusunda izahatta bulunup bulunmadığı ve İngiliz üslerinin kaldırılması konusunu gündeme getirip getirmediği konusundaki bir soru üzerine, böyle bir şeyin gündeme getirilmediğini ifade etti.

Letimbiotis, diplomaside iki ortak, iki devlet arasında gündeme getirilen konuların, kamuya açık yapılmayan görüşmeler olduğuna dikkati çekti.

Letimbiotis, hedefin; yapılandırılmış bir diyalog ile ilerlemek olduğunu da ifade etti.

Bu konuda yerel siyasi liderlerle gerekli açıklamalar ve görüşmelerin yapıldığını söyleyen Letimbiotis, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İngiltere Başbakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, önümüzdeki dönemde bu adımların hayata geçirilmesini umduklarını söyledi.

Altihia gazetesine göre, İngiltere’nin garantör olarak müzakere masasında yeri olmasına bağlı olarak İngiliz üsleri ile ilgili konunun, Kıbrıs sorunundaki herhangi bir gelişmeye olumsuz yansıyıp yansımayacağı şeklindeki soru üzerine Letimbiotis, hiçbir şekilde böyle bir bağlantının bulunmadığını ifade etti.