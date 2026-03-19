"İngiliz üsleri adanın 'sömürgeci geçmişinden kalma"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis BBC'ye verdiği demeçte, Kıbrıs'taki iki İngiliz askeri üssünün adanın sömürgecilik geçmişin bir sonucu olduğunu söyledi.

Hristodulidis, 19 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, üslerin statüsüne ve geleceğine dair görüşmelerin yapılması gerektiğini belirtti.

"Ortadoğu'daki kriz geçtiğinde, İngiliz hükümetiyle açık ve dürüst bir görüşme yapacağız" dedi.

Hristodulidis, üslerin kaldırılmasını isteyip istemediği sorulduğunda "İngiliz üslerinin geleceğine ilişkin net bir yaklaşımımız var... Kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğim" dedi.

BBC'nin açıklamalara ilişkin yanıt talebine karşılık veren İngiltere Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'taki üslerin "Akdeniz ve Ortadoğu'daki İngiliz vatandaşlarının ve müttefiklerimizin güvenliğini desteklemede hayati bir rol oynadığını" belirtti.

"Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum"

Nikos Hristodulidis 6 Mart'ta yaptığı açıklamalarda, mevcut kriz sona erdikten sonra adadaki İngiliz üsleri konusunun yeniden ele alınması hakkında "hiçbir olasılığı göz ardı etmediğini" söylemişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Ortadoğu'daki savaş kapsamında adadaki İngiliz askeri üssüne yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından Londra'yı adaya yeteri kadar destek olmamakla suçlamıştı.

Kıbrıs'ın İngiltere Büyükelçisi Dr. Kiryakos Kouros, BBC'de yayımlanan Newsnight programına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bilgi paylaşımı konusunda "hayal kırıklığına uğradıklarını" söylemişti.

Büyükelçi, İngiltere tarafından korunuyor hissedip hissetmedikleri sorulduğunda ise "İnsanlar hayal kırıklığına uğradı diyelim. Korkmuşlardı ve daha fazlasını bekliyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'den Kıbrıs'a ek savunma desteği

Üssün hedef alınmasının ardından İngiltere'nin bölgeye askeri desteği arttı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, adadaki savunmayı güçlendirme sözü vermesinin ardından, iki İngiliz Wildcat helikopteri Mart başında Kıbrıs'a ulaştı. Starmer 5 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, İHA'lara karşı koyma yeteneğine sahip helikopterlerin yanı sıra önümüzdeki birkaç hafta içinde Kıbrıs'a varması beklenen HMS Dragon gemisinin de gönderildiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı yine 5 Mart'ta yapılan bir açıklamayla geçtiğimiz haftalarda hava savunmasına destek için Kıbrıs'a ek 400 personel gönderildiğini belirtmişti. Savunma Bakanlığı 19 Mart'ta BBC'ye yaptığı açıklamada, Ocak ayından bu yana Kıbrıs'a radar sistemleri, insansız hava aracı karşıtı sistemler, F-35 jetleri, karadan havaya savunma sistemleri ve 400 ek hava savunma personeli de dahil olmak üzere ilave savunma kabiliyetleri konuşlandırıldığını söyledi.