Trodos'ta mayıs ayında kar sürprizi

Trodos’ta dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı sonucu bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Philenews’in, Kitasweather verilerine dayandırdığı haberine göre, yoğun kar yağışının aralıklarla en az 6 ila 8 saat daha devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, mayıs ayında görülen kar yağışını mevsim normallerinin dışında ve “tarihi” olarak nitelendirirken, Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi özellikle dağlık bölgeler için fırtına, sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu ihtimaline karşı sarı uyarı yayımladı.

Şiddetli yağış ve karla karışık yağmur nedeniyle Platres–Trodos, Karvuna–Trodos ve Prodromos–Trodos yollarının kayganlaştığı belirtilirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları, düşük hızla seyretmeleri, araç farlarını açık tutmaları ve güvenli takip mesafesi bırakmaları konusunda uyardı.