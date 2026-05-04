Mesarya Belediyesi Aslanköy’de drenaj ve kaldırım çalışmalarını tamamladı

Mesarya Belediyesi, Aslanköy’de yürüttüğü drenaj ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Yenican Sokak’ta çift taraflı olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 140 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı ile kaldırım inşa edildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmalarla yağışlı havalarda oluşabilecek su birikintilerinin önlenmesinin ve yayaların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Mesarya Belediyesi, altyapı, yol ve çevre düzenleme çalışmalarının planlı şekilde bölge genelinde sürdürüleceğini kaydetti.