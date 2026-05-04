Girne’de Sağlık ve Farkındalık Buluşması düzenleniyor

Girne Belediyesi’nin katkıları ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle Girne’de “Sağlık ve Farkındalık Buluşması” düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda 12 Mayıs tarihinde saat 14.00’te başlayacak etkinlikte, lösemi ve kanser konusunda bilinçlendirme çalışmaları ön planda olacak; katılımcılara hastalıklara dair temel bilgiler aktarılacak.

Program kapsamında; “Lösemi nedir?”, “LÖSEV’in kuruluş hikayesi”, “LÖSEV ofisleri ve temel yapı taşları”, “Doğal yaşam ve kanser ilişkisi”, “Kanser farkındalığı”, “Hastalara sunulan destekler”, “Kampanya dönemleri” ile “Gönüllülük nedir ve LÖSEV’in düzenlediği etkinlikler” gibi konular ele alınacak.

Ücretsiz olacak etkinliğe katılmak isteyenler 0533 879 95 95 numaralı telefon üzerinden kayıt yapabilecek ve detaylı bilgi alabilecek.