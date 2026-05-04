İki kutuyu birleştirip ‘zula’ alanı yarattı

YENİDÜZEN, Ercan Havalimanı’ndan adaya gümrüğe beyan edilmeden sokulan 211 adet telefonun yakalanma anı görüntülerine ulaştı.

Karton kolilerdeki gizli bölmelere yerleştirilen bu telefonların toplam değerinin 209 bin 200 dolar olduğu açıklandı.

Dubai’den adaya ithal edilen ürünleri taşıyan karton kolilerin, sıradan bir ambalajın ötesinde profesyonelce hazırlanmış gizli düzeneklere sahip olduğu ortaya çıktı.

Gümrük çalışanlarının rutin kontrolleri sırasında fark edilen yöntemde, iki ayrı karton kolinin iç içe geçirilerek birleştirildiği ve bu sayede oluşturulan ekstra alana yüzlerce telefonun gizlendiği tespit edildi.

Ekiplerin araması sonucu, gümrüğe beyan edilmeden adaya sokulmaya çalışılan toplam 211 adet telefon ele geçirildi.

Ele geçirilen cihazların piyasa değerinin 209 bin 200 dolar olduğu belirlenirken, olayın hemen ardından polise devredilen süreçte Ç.K. isimli zanlı tutuklandı.

Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, gümrük mevzuatını delmeye çalışan şahsa 630 bin dolarlık bir para cezası kesildiği bildirildi.