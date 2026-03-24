İngiliz savaş gemisi Kıbrıs açıklarında: Savunmaya entegre edilecek

Birleşik Krallık’a ait Type 45 destroyeri HMS Dragon, Kıbrıs açıklarına ulaştı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, geminin “Kıbrıs’ın savunmasına operasyonel olarak entegre edileceğini” açıkladı.

HMS Dragon’un 10 Mart’ta Portsmouth’tan yola çıktığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ise ayın başında Kıbrıs’taki Ağrotur İngiliz hava üssüne İran yapımı bir İHA’nın isabet etmesinin ardından geminin ve iki adet AW159 Wildcat helikopterinin bölgeye gönderileceğini duyurduğu belirtildi. Starmer, konuşmasında geminin gecikmeli sevkiyatına ilişkin eleştirilere de yanıt vererek, geminin “gerekli mühimmat ve savunma kapasitesiyle dikkatlice donatıldığını” söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı hafta sonu yaptığı açıklamada Kıbrıs’taki üslerine 500 ek personel gönderildiğini duyururken, bölgede “son 15 yılın en yoğun hava trafiğinin” yaşandığını ve İngiliz pilotların çatışmalarla bağlantılı operasyonlarda 700 saatten fazla uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. Daha önce adaya bir Wildcat ve bir Merlin Mk2 helikopterinin daha gönderildiği, ayrıca “hava savunmasını koordine etmek üzere üst düzey uzmanların” görevlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan çıkarma gemisi RFA Lyme Bay’in de geçen hafta Cebelitarık’tan hareket ettiği ve Kıbrıs’a doğru ilerlediği kaydedildi.

HMS Dragon’un bölgeye ulaşması, İngiltere Başbakanı Starmer’ın Kıbrıs’ın güvenliğinin Birleşik Krallık için “temel önemde” olduğunu vurgulamasının ardından gerçekleşti. Starmer ayrıca Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin “herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyonda kullanılmayacağını” yineledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Dışişleri Bakanı’nın İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’yi İngiliz üslerine yönelik yeni saldırılara karşı uyardığını açıkladı. Birleşik Krallık’ın ayrıca ABD’ye, ana kara ve Hint Okyanusu’ndaki üslerini Hürmüz Boğazı’nı hedef alan İran tesislerine yönelik operasyonlarda kullanma izni verdiği belirtildi.

Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın, İran tarafından ayın başında mayınlanarak ve gemilere ateş açılarak fiilen kapatıldığı ifade edilirken, küresel güçlerin boğazın yeniden açılması için yoğun çaba harcadığı, ABD’nin ise bu hedef doğrultusunda güç kullanmaya hazır olduğu kaydedildi.

İngiltere’nin ABD’ye üslerini kullandırma kararı sonrası İran’ın Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssüne iki füze fırlattığı, ancak füzelerin hedefe ulaşmadığı bildirildi. Füzelerden birinin havada arızalandığı, diğerinin ise bölgede bulunan bir ABD savaş gemisi tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Ağrotur üssüne 2 Mart’ta düzenlenen İHA saldırısının da benzer bir süreçte gerçekleştiği, Starmer’ın 1 Mart akşamı ABD’nin İngiliz üslerini kullanabileceğini açıklamasından kısa süre sonra saldırının yaşandığı hatırlatıldı. Starmer daha sonra üslerin “ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını” vurgulamış, İHA saldırısının ise alınan kararlara bir yanıt olarak gerçekleştirilmediğinin düşünüldüğünü ifade etmişti.