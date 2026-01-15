İncirli'den Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ne ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara temasları kapsamında Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunları ve beklentileri ele alınarak konuyla ilgili istişarelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, CTP Genel Başkanı İncirli’nin ve CTP’nin yeni döneme ilişkin siyasi vizyonu hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı, görüşmenin ardından Sıla Usar İncirli ile beraber dernek binasındaki 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a ait eserlerden oluşan resim sergisini gezdi.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel eşlik etti. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı ve dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.