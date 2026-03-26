İncirli, Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle liman alanını inceleyen İncirli, bölge balıkçılarıyla bir araya gelerek yaşanan sorunları dinledi. Ziyarette limanın bakımsız ve temizlik açısından yetersiz durumda olduğu gözlemlendi.

Bölge balıkçıları, liman giriş ve çıkış noktasında deniz kumunun birikmesi nedeniyle teknelerin giriş çıkışında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, sorunun çözümü için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

İncirli, bölge halkının ve balıkçıların taleplerinin karşılanmasının önemine dikkat çekerek, üretimin ve yerel ekonominin desteklenmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.