İncirli: Lefkoşa’daki kreş ve etüt eksikliğini gidereceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da kreş ve etüt eksikliği bulunduğunu, göreve geldikten sonra bu eksikliği gidereceklerini söyledi.

Çocukların gündüz saatlerinde bu kreş ve etütlerde eğitim almalarının annelerin de çalışma hayatına katılmasını sağlayacağını dile getiren Sıla Usar İncirli, bu konuda ilgili paydaşlarla işbirliği yapacaklarını açıkladı. Sıla Usar İncirli, Çağlayan Çocuk Yuvası ve SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek hem projelerini aktardı, hem de çocukların eğitim aldığı yerleri inceleme fırsatı buldu. Belediyenin kreş ve etütler konusunda yapabileceği birçok proje olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, göreve gelmelerinin ardından bu alanda hazırladıkları projeleri süratle hayata geçireceklerini kaydetti.

“Anneler çalışma hayatına katılıp, ekonomik olarak güçlenecekler”

Lefkoşa’daki kreş eksikliğine dikkat çeken LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, göreve geldikten sonra hem Surlariçi hem de şehrin diğer kısmında belediye kreşleri olacağını söyledi. Gündüz saatlerinde çocukların belediyeye bağlı etüt ve kreşlerde eğitim alacaklarını ve o kurumsal yapının içerisinde yer alacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, bunun ailelerin güçlendirilmesine de fayda sağlayacağını belirtti. Etüt ve kreşlerin hayata geçmesiyle birlikte evde çocuk bakan annelerin de rahatça çalışma hayatına atılıp ekonomik olarak güçleneceklerinin altını çizen Sıla Usar İncirli, ayrıca anne-çocuk sağlık merkezleri kurulacağını açıkladı. Bu merkezlerde çocukların aşıları, göz ve diş kontrollerinin yapılacağını belirten Sıla Usar İncirli, “Bizim yönetimimizdeki belediye de bu konularda duyarlı ve yaratıcı olacak” dedi. Sıla Usar İncirli, ilgili paydaşlarla bu konuda işbirliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.

“Lefkoşa başşehir olma iddiasını kaybetmiş durumda…”

Lefkoşa’yı mevcut halinde kurtarma noktasında kararlı olduklarının altını çizen LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa başşehir olma iddiasını kaybetmiş durumdadır” dedi. İnsanların artık Lefkoşa’da yaşamayı ve çalışmayı tercih etmediğine işaret eden Sıla Usar İncirli, “Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve gençler için büyük bir problem konusu haline gelen karanlık sorunu var. Biz göreve geldiğimizde ‘Bu konu bizim yetkimiz dahilinde değil’ demeyeceğiz. Gönyeli bunu çözdü. Lefkoşa da bunu yapabilecek güçtedir” dedi. Lefkoşa’da geride kalan sekiz buçuk yılda borcun ödenmemiş olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getiren Sıla Usar İncirli, bu bahanenin arkasına sığınıp sadece çöp toplamanın yeterli bir belediye hizmeti olmadığını söyledi. Sıla Usar İncirli, uluslararası tanınmışlığı bulunan bir kurumun mali açıdan da doğru yönetilmesi gerektiğine değindi.