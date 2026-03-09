İncirli: Kültürümüzü ve doğamızı koruyarak geleceğe taşıyacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki milletvekilleri, Hisarköy Orkide Festivali’ne katılarak halkla bir araya geldi. Hisarköy’de orkide çeşitlerini tanıtmak ve bölgenin kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde, CTP Genel Başkanı İncirli halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Festival kapsamında Hisarköy Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde bulunan el işi sergisini de gezen İncirli, sergi sahibi emekçi kadınlarla sohbet etti.

“Doğayı ve biyoçeşitliliği korumak hepimizin ortak görevi”

Festivalde konuşan İncirli, Hisarköy’ün köy kültürünü yaşatan ve doğa zenginliğiyle öne çıkan önemli yerleşimlerden biri olduğunu vurguladı. Dünyanın farklı yerlerinden doğaseverlerin bölgeye gelmesine vesile olan sarı orkidelerin korunmasının büyük önem taşıdığını belirten İncirli, iklim krizinin etkilerinin günümüzde daha fazla hissedildiğini ifade etti.

İncirli, bu nedenle doğayı ve biyoçeşitliliği korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

“Zenginliklerimizi koruyarak sahip çıkacağız”

Konuşmasının devamında doğal ve kültürel değerlerin korunarak ziyaretçilerle buluşturulmasının önemine dikkat çeken İncirli, köy kültürünün, doğanın ve yerel kimliğin birlikte yaşatılmasının bölge için önemli bir potansiyel yarattığını dile getirdi.

Bu tür festivallerin hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de bölgenin tanıtımına katkı sağladığını belirten İncirli, Hisarköy’ün zenginliklerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.

İncirli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hem köy kültürümüzü koruyacağız hem kimliğimizi koruyacağız hem doğamızı koruyacağız hem de insanları bu koruduklarımızla buluşturacağız. Bu önümüzde duran en önemli hedeflerdendir.”

Sıla Usar İncirli, konuşmasının sonunda festivale katkı koyan herkese teşekkür ederek bu tür etkinliklerin çoğalmasının önemine dikkat çekti ve ülkenin doğasına, kültürüne ve değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.