İncirli: Gençlerle birlikte yöneteceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dün akşam Ankara’da öğrenim gören Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya geldi.

CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel’in de eşlik ettiği buluşma, yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda gençler, İncirli’ye büyük ilgi gösterdi.

Gençlerin eğitimden barınmaya, istihdamdan gelecek kaygılarına kadar pek çok başlıktaki sorunlarını dinleyen İncirli, çözüm önerilerini paylaşarak soruları yanıtladı. Görüşmede mevcut siyasal gelişmeler ve Kıbrıs sorunu da ele alındı.

İncirli, bu yıl yapılması beklenen erken genel seçimle birlikte Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin iktidara gelmesi halinde, gençlerin sorunlarına kulak veren, gençlerle birlikte üreten ve karar alma süreçlerinde gençleri merkeze alan bir anlayışla hareket edileceğini vurguladı.