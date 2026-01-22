İncirli: “Fiber Optik Protokolüne karşı duruşumuz net”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Telekominikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyetini kabul etti.

Gerçekleşen görüşmede, ‘Fiber Optik Protokolü’ ana gündem maddesi olurken ülke gündemi gibi konu başlıkları da değerlendirildi. Görüşmede özellikle, Fiber Optik Protokolü’nün kamu yararı içermeyen, halkın çıkarları ile bağdaşmayan noktaları ele alındı ve her alanda yürütülecek ortak mücadelede görüş birliği sağlandı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin ilk günden beri ‘Fiber Optik Protokolü’ne karşı duruşunun net olduğunu bir kez daha teyit ederek gelişen teknolojiyle beraber dijital çağda halka hizmet edecek iyi bir internetin gerekliliğini vurguladı. Fiber alt yapının şeffaflık ilkesiyle yeniden yapılması gerektiğini belirten İncirli, “CTP iktidarında tüm paydaşlarla beraber istişare ederek fiber optik altyapıyı geliştireceğiz” dedi.

Tel-Sen ise, Fiber Optik Protokolü hakkında detaylı bilgiler vererek mahkeme süreçlerini aktardı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, Salahi Şahiner ve Örgüt Sekreteri Koral Aşam eşlik etti.

Tel-Sen heyetinde ise Başkan Hakan Üredi ve sendika üyeleri Tansel Güneralp ve Orhan Önal hazır bulundu.