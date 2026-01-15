İmamoğlu'nun diploma iptali davasında karar 15 gün içinde açıklanacak

23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesi kararına karşı açtığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyetinin değerlendirmelerini 15 gün içinde tamamlaması ve kararını taraflara tebliğ etmesi bekleniyor. Türkiye saatiyle 11:00'de başlayan duruşmaya İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu duruşma salonuna getirildiğinde alkışlarla karşılandı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun ailesi ve CHP'li siyasetçiler Silivri Cezaevi'nde takip etti.

İmamoğlu savunmasında suçlamaları redderek, davanın "siyasi" olduğu iddiasını yineledi.

Duruşma sonra açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "...Hakim bey kendisi salona hitaben 'vicdanımızla, hukukun gereğine uygun olarak en ahlâki kararı vereceğiz' dedi. Eğer bu gerçekse, vicdanın kırıntısı olan kimse 35 yıllık diplomayı iptal etmez" dedi.

"Hukuk güvencesi kalktı mı böyle olur. Tayyip Bey'in rakibi diye 35 sene önce adamın aldığı diploma iptal edilir mi?" diye sordu.

Duruşmanın başta İstanbul Bağcılar'daki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde yapılması planlanmış ve İmamoğlu'nun cezaevinden getirilmesi için müzekkere yazılmıştı.

Ancak duruşma, son anda alınan kararla Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki salona alındı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, buna gerekçe olarak ilk belirlenen salonun özelliklerinin yeterli olmamasını gösterdi.

İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı diğer dava ise 16 Şubat'a ertelenmişti.

İmamoğlu savunmasında neler söyledi?

T24'ün aktardığına göre, İstanbul Üniversitesi avukatı duruşmada, "idari yetkilerin bilerek yanlış kullanıldığını" savundu.

"Buradaki açığı yakalayan kişilerin iyi niyeti kötüye kullandığını düşünüyoruz" diye ekledi.

Ekrem İmamoğlu ise savunmasına, "Diplomamı savunmaya gelmedim. Bir gencin, devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmek istendiğini anlatmaya geldim" diyerek başladı.

Soruşturmanın "siyasi" olduğu iddiasını yineleyen İmamoğlu, "Bugün burada sadece bir davanın duruşması yapılmıyor; bir ülkenin hukuk devleti olma iddiası sınanıyor" dedi.

İmamoğlu savunma dosyasında yer alan İstanbul Üniversitesi'nin kendi hazırladığı bilgi notunda bugün aranan şartların o gün olmadığının söylendiğini aktardı.

"Bugüne geldiğimizde ise üniversitenin, kendi belgesiyle bir gerçeği yok saydığını görüyoruz. İnanın, insan sormadan edemiyor: Üniversitenin kendi belgesi yeterli değilse, ne yeterli olacak?" diye sordu.