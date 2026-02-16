İmamoğlu'nun 'diploma davası'nda dördüncü duruşma bugün

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması görülüyor.

Dava, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite geçişinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açılmıştı.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki duruşmada, savcılığın mütalaasını açıklanması bekleniyor.

20 Ekim'deki son duruşmada mahkeme, idare mahkemesinin kararını bekleyeceklerini açıklamıştı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak tarihinde oybirliğiyle İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine karar vermişti.

Kararda, aradan geçen 35 yıla rağmen üniversite idaresinin "açık hata" gerekçesiyle işlemi geri alabileceğine hükmedilmişti.

Sahtecilik iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşmasında İmamoğlu ve davaya atanan yeni hakim arasında sık sık polemik yaşanmıştı.

İmamoğlu savunmasında, "Bu dava Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenme davasıdır. Yaşananlar beni şaşırtmıyor çünkü bugüne kadar her şeyi yaptılar ama bu absürt günleri aşacağız. Bu sürecin içinde olanlar ise kendi evlatlarının bile gözüne bakamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu davanın bir tarafının "19 yaşındaki hali" olduğunu söyleyince, hakim araya girdi ve "19 yaşındaki Ekrem ile ilgili bir soru soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi'ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. Maddi durumunuz o zamanlar kötü müydü?" diye sormuştu.

İmamoğlu ise "Tüm dosyada bu mu dikkatinizi çekti, hakim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Bende önyargı oluşmaz ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soruları sormadan önce iyi düşünmeniz, hakim bey" yanıtını vermişti.

Davanın bir önceki celsedeki hakimi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Kasım sonunda yayımladığı bir kararname ile Kahramanmaraş'a atanmıştı.

İmamoğlu, davanın önceki hakimi Ali Doğan'a teşekkür etmişti.

Ekrem İmamoğlu "Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Hakim Ali Doğan Bey size lekesiz bir dosya bıraktı. Allah onu korusun yolu açık olsun" diye konuşmuştu.