Harmancı: “Telekom protokolü kamu yararına aykırı, bu bir tutsaklık akti”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Türk Telekom ile yapılması planlanan protokole sert tepki gösterdi. Harmancı, anlaşmanın ihalesiz şekilde 25 yıllığına özel bir şirkete tekel hakkı verdiğini, devletin gelir payının düşük tutulduğunu ve yerel firmaların tamamen dışlandığını söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, hükümetin Türk Telekom ile imzalamayı planladığı protokolün kamu yararına aykırı olduğunu savundu.

Harmancı, hükümetin Türkiye’deki siyasi iktidarın desteğine güvenerek hareket ettiğini ileri sürerek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da bu yönde mesajlar verdiğini iddia etti.

“25 yıllık tekel, düşük kamu payı”Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen protokolün, devletin önemli bir varlığını “yenilik ve teknoloji yatırımı” gerekçesiyle ihalesiz şekilde Türkiye merkezli özel bir şirkete bırakacağını söyleyen Harmancı, anlaşma şartlarının ağır olduğunu ifade etti.

Harmancı, protokole göre yatırımcı şirkete vergi muafiyetleri sağlanacağını, devletin ise yalnızca yüzde 5 gelir payı alacağını belirterek, bu oranın kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Kamu altyapısının tahsis edildiğini ve 25 yıllık işletme hakkı verildiğini vurgulayan Harmancı, Telekomünikasyon Dairesi’ne yüklenecek maliyetler de dikkate alındığında devletin elde edeceği gelirin yetersiz kalacağını savundu.

“Gerçek maliyeti 30 milyon dolar, rant milyarlar”

Protokolde ücretlendirme modelinin 25 yıl boyunca sabit kalacağının belirtildiğini ifade eden Harmancı, dünyada fiber altyapı maliyetlerinin zamanla düştüğünü, buna rağmen sabit model öngörülmesinin kamu zararına yol açacağını söyledi.

Projenin bir yıl içinde tamamlanmasının gerçekçi olmadığını dile getiren Harmancı, altyapının gerçek maliyetinin yaklaşık 30 milyon dolar olduğunu, buna karşın milyarlarca dolarlık bir rant mekanizması oluşturulduğunu ileri sürdü.

“Yerel şirketler dışlandı”

Protokolün hazırlık sürecinin şeffaf olmadığını ve yerel şirketlerin tamamen dışlandığını savunan Harmancı, anlaşmayı “tam bir tutsaklık akti” olarak nitelendirdi.

“UBP içindeki vicdanlı insanlara çağrı”

Harmancı, hükümetin bu süreçten sonra ülkeyi seçime götüreceğini de iddia ederek, Ulusal Birlik Partisi içindeki isimlere çağrıda bulundu.

“Vicdanı hür UBP’lilere sesleniyorum” diyen Harmancı, bu sürecin durdurulmasının parti içindeki isimlerin tutumuna bağlı olduğunu söyledi.