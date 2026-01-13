‘Imagine’ yeniden başlasın!

‘Imagine’ Barış Eğitimi programının yeniden başlatılması talebi, 9 Ocak’ta Lefkoşa’daki Dayanışma Evi’nde düzenlenen etkinlikte bir kez daha dile getirildi. Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin (AHDR) ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşma, Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinden 200’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi. Müzik ve sohbetlerin eşlik ettiği akşamda dayanışma, iş birliği ve diyalog vurgusu öne çıktı.

Etkinliğin davetlileri arasında Lefkoşa’nın iki belediye başkanı Mehmet Harmancı ve Charalambos Prountzos da yer aldı. Ortak konuşmalarında ‘Imagine’ programına güçlü destek beyan eden liderler, eğitimin kalıplaşmış yargıları aşmadaki rolünü ve barış ile uzlaşının toplumsal temellerini hatırlattı.

Harmancı konuşmasında, “Bu adada barışı sağlayacaksak, birbirimize karşı uzlaşı ve dayanışmayı oluşturacaksak, önce birbirimizi gerçekten tanımamız gerekiyor. Önce bunu hayal etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı ve “Her ikimiz de bunu destekliyoruz” sözleriyle konuşmasına devam etti.

Prountzos ise programın parçası olan öğretmenlere teşekkür ederek umudun pasif bir duygu değil, aktif bir çaba olduğunun altını çizdi. Toplumlararası iş birliğinin çocukluk döneminden başlayarak yaşamın her alanında deneyimlenmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye başkanları, Imagine programını yürüten AHDR’ye takdir ve teşekkürlerini iletti.

Video gösterimi ve çağrı

Gecenin önemli anlarından biri, AHDR ile Neydi Olacağı isimli video prodüksiyon şirketinin hazırladığı ‘Let’s Imagine Together’ (Birlikte Hayal Edelim) adlı videonun ilk gösterimi oldu. Video, bugüne dek 8 bin 200’den fazla öğrenci ve 2 bin 600 öğretmeni barış, insan hakları ve ırkçılık karşıtı eğitimlerle buluşturan programın yeniden başlatılması için adanın iki liderine ortak hareket etme çağrısı yapıyor. Videoda farklı toplumlardan çocuklar birlikte uçurtma yaparken; başlangıçtaki tereddütler ve yetişkinlerin cesaret kırıcı sözlerine rağmen başarıya ulaşarak uçurtmalarını gökyüzüne salıyor.

‘Tam da kriz anlarında…’

Etkinliğin açılışını yapan AHDR Direktörü Loizos Loukaidis, “Politikaların gerçeklikte olanı yakalamasını bekleyerek çalışmalarımızı durduramayız, tıkanıklıklar veya gerilemeler yüzünden de sessizce bekleyemeyiz. Aksine, tam da kriz anlarında sivil toplum —stratejik, kararlı ve tutarlı bir şekilde— üzerine düşen rolü yerine getirmekte ısrar etmelidir” ifadelerini kullandı.

AHDR Yönetim Kurulu eş başkanları Kyriakos Pachoulides ve Hale Silifkeli ise, “‘Imagine’ bizlere eğitimin bir sınır değil bir köprü olduğunda nelerin mümkün olabileceğini gösterdi. Farklı toplumlardan gençler bir araya geldiğinde, birbirlerini semboller veya etiketler olarak değil, insan olarak gördüklerinde. Öğretmenler ise zorlayıcı konuşmaları özen, özgüven ve dürüstlükle yürütmeleri için desteklendiğinde…” sözleriyle programın yarattığı alanın önemine işaret etti.