“İlk yapacağımız iş nüfus sayımı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve geldikleri anda ilk yapacakları işin yeni bir nüfus sayımı yapmak olacağını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP lideri, “Ülkenin getirildiği durum ortada! Nüfus bilinmeden ve açık bir nüfus politikası olmadan bu ülkeyi sözcüğün gerçek anlamıyla yönetmek mümkün değil...” dedi.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

“Geldiğinizde ilk işiniz ne olacak diye soruyor yurttaşlar.

İlk iş nüfus sayımı. Hemen ardından ülkedeki nüfusu kontrol altına alacak, gerekli yasal düzenlemeleri içeren nüfus politikası. Ve tabii ki bunlar dikkate alınarak, başta eğitim, sağlık ve üretim olmak üzere tüm alanların planlanması...

Ülkenin getirildiği durum ortada! Nüfus bilinmeden ve açık bir nüfus politikası olmadan bu ülkeyi sözcüğün gerçek anlamıyla yönetmek mümkün değil...”