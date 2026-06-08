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“İlk üçte, dört öğrenci”

“İlk üçte, dört öğrenci”

Elit Eğitim Merkezi KGS 1 ve KGS 2’de dikkat çeken bir başarıya imza attı.

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Elit Eğitim Merkezi KGS 1 ve KGS 2’de dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Haziran Cumartesi günü yapılan KGS 2’de 31 öğrenci 90 ve üzeri not aldı, Yaşar Aker Artam, Alya Çelik, Alen Tevi ve Mehmet Türker ilk 3’e giren 4 öğrenci olarak büyük bir başarıya imza attı. 

“KGS’2 sınav sonucuna bağlı olarak kolejlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerde buna eklenince bu başarı limitleri aşan performans olarak değerlendirilmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“KGS başarılarının yanı sıra özel okul burs sınavlarında da önemli dereceler elde etmişlerdir. Levent Koleji burs sınavında birinci olan öğrencileri Deniz Sayı, Dr. Suat Günsel bursu alan Tibet Han Demirel ve Alen Tevi dışında Yakındoğu Koleji, Levent Kolej, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Doğa Koleji ve Necat British Kolej'den farklı burs dereceleri alan öğrencileri gurur kaynağı olmuştur.”

Tüm öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik eden Elit Eğitim Merkezi direktörü Şeniz Koruyan Köseoğlu, bu başarıda “Disiplinli, düzenli ve programlı çalışmanın, teknolojiyi sonuna kadar kullanmanın ve deneyimli öğretmenlerle yürütülen programın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin başarısında ailenin ve okulun öneminin de çok büyük olduğunu söyledi.

Köseoğlu, “Başarılı olan ya da olamayan, yıl boyunca çok çalışan tüm öğrencilerimiz şimdi koca bir tatili hakketti diyen Köseoğlu, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da öğrencilerimizin gelecek hayatında başarılarına köprü olmaya devam edeceğiz.” dedi.

KGS 2 DE İLK 5E GİREN ÖĞRENCİLER

YAŞAR AKER

ARTAM

TMK

KGS 2 İKİNCİSİ

ALEN

TEVİ

TMK

KGS 2 İKİNCİSİ

ALYA

ÇELİK

TMK

KGS 2 İKİNCİSİ

MEHMET

TÜRKER

TMK

KGS 2 ÜÇÜNCÜSÜ

AREL KEMAL

ARTAM

TMK

KGS 2 DÖRDÜNCÜSÜ

İKLİM GÜL

NERSİN

19-May

KGS 2 DÖRDÜNCÜSÜ

TİBET HAN

DEMİREL

TMK

KGS 2 BEŞİNCİSİ

EGE

EBEOĞLU

TMK

KGS 2 BEŞİNCİSİ

DENİZ

SAYI

TMK

KGS 2 BEŞİNCİSİ

 

KGS 2 DE 90 VE ÜZERİ NOT ALAN ÖĞRENCİLER

YAŞAR AKER

ARTAM

TMK

ALEN

TEVİ

TMK

ALYA

ÇELİK

TMK

MEHMET

TÜRKER

TMK

AREL KEMAL

ARTAM

TMK

İKLİM GÜL

NERSİN

19-May

TİBET HAN

DEMİREL

TMK

EGE

EBEOĞLU

TMK

DENİZ

SAYI

TMK

MEHMET EFE

KUBAT

TMK

KUZEY

EBEOĞLU

TMK

MASAL

KAYA

TMK

IRMAK RENGİN

GÜDER

TMK

MERT

YÜCE

TMK

DEVİN ÖZLEM

ÇETİN

19-May

TİMUR

ALİBAŞ

19-May

YUNUS

MÜDERRİS

TMK

AREN CANDEMİR

HÜRER

19-May

ASIM

KAYAN

TMK

ARSLAN

KASYMOV

TMK

YAZ

VOLKAN

TMK

ARİF

GÖKŞAH

TMK

PERİ

GAZİOĞLU

TMK

YILMAZ MEHMET

GÖKBULUT

TMK

ERBAY

TOMBUL

19-May

HASAN GÜVENİR

OLGU

GYTMK

ALİ ALP

GAZİTEPE

GYTMK

ERA MEHMET

UYGUROĞLU

TMK

KAREN

KÖKSAL

TMK

DENİZ HASAN

SENİN

TMK

ADAL

ALAR

GYTMK

LEVENT KOLEJİ

DENİZ SAYI                     SINAV BİRİNCİSİ %100 BURS

KUZEY EBEOĞLU             %50 BURS

IRMAK RENGİN GÜDER   %25 BURS

YAŞAR AKER ARTAM       %25 BURS

 

YAKIN DOĞU KOLEJİ

ALEN TEVİ                      DR. SUAT GÜNSEL BURSU

TİBET HAN DEMİREL       DR. SUAT GÜNSEL BURSU

ARSLAN KASYMOV          %100 BURS

MEHMET TÜRKER           %100 BURS

MEHMET EFE KUBAT       %100 BURS

ASIM KAYAN                   %100 BURS

İKLİM GÜL NERSİN          %50 BURS

HERA ŞENER                   %50 BURS

AREL SOLELGİL               %50 BURS

AYAZ KANBURLAR           %50 BURS

MASAL KAYA                  %25 BURS

YUNUS MÜDERRİS          %25 BURS

DENİZ HASAN SENİN       %25 BURS

ARKIN KÖLE                    %25 BURS

NEFES DENİZKIRAN         %25 BURS

PEMBE ARKAN                %25 BURS

 

KUZEY KIBRIS TED KOLEJİ

ARSLAN KASYMOV          %100 BURS

AREN HAKSOY                %75 BURS

MEHMET TÜRKER           %50 BURS

HİRANUR ÇOKTAN          %25 BURS

 

DOĞA KOLEJİ

DEMİR TAYGA SEVİNDİK %75 BURS

 

NBC

YAZ VOLKAN                  %25 BURS

PEMBE ARKAN                %25 BURS

ALEN TEVİ                      %25 BURS

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