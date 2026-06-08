“İlk üçte, dört öğrenci”
Elit Eğitim Merkezi KGS 1 ve KGS 2’de dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Elit Eğitim Merkezi KGS 1 ve KGS 2’de dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Haziran Cumartesi günü yapılan KGS 2’de 31 öğrenci 90 ve üzeri not aldı, Yaşar Aker Artam, Alya Çelik, Alen Tevi ve Mehmet Türker ilk 3’e giren 4 öğrenci olarak büyük bir başarıya imza attı.
“KGS’2 sınav sonucuna bağlı olarak kolejlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerde buna eklenince bu başarı limitleri aşan performans olarak değerlendirilmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti:
“KGS başarılarının yanı sıra özel okul burs sınavlarında da önemli dereceler elde etmişlerdir. Levent Koleji burs sınavında birinci olan öğrencileri Deniz Sayı, Dr. Suat Günsel bursu alan Tibet Han Demirel ve Alen Tevi dışında Yakındoğu Koleji, Levent Kolej, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Doğa Koleji ve Necat British Kolej'den farklı burs dereceleri alan öğrencileri gurur kaynağı olmuştur.”
Tüm öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik eden Elit Eğitim Merkezi direktörü Şeniz Koruyan Köseoğlu, bu başarıda “Disiplinli, düzenli ve programlı çalışmanın, teknolojiyi sonuna kadar kullanmanın ve deneyimli öğretmenlerle yürütülen programın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin başarısında ailenin ve okulun öneminin de çok büyük olduğunu söyledi.
Köseoğlu, “Başarılı olan ya da olamayan, yıl boyunca çok çalışan tüm öğrencilerimiz şimdi koca bir tatili hakketti diyen Köseoğlu, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da öğrencilerimizin gelecek hayatında başarılarına köprü olmaya devam edeceğiz.” dedi.
KGS 2 DE İLK 5E GİREN ÖĞRENCİLER
YAŞAR AKER
ARTAM
TMK
KGS 2 İKİNCİSİ
ALEN
TEVİ
TMK
KGS 2 İKİNCİSİ
ALYA
ÇELİK
TMK
KGS 2 İKİNCİSİ
MEHMET
TÜRKER
TMK
KGS 2 ÜÇÜNCÜSÜ
AREL KEMAL
ARTAM
TMK
KGS 2 DÖRDÜNCÜSÜ
İKLİM GÜL
NERSİN
19-May
KGS 2 DÖRDÜNCÜSÜ
TİBET HAN
DEMİREL
TMK
KGS 2 BEŞİNCİSİ
EGE
EBEOĞLU
TMK
KGS 2 BEŞİNCİSİ
DENİZ
SAYI
TMK
KGS 2 BEŞİNCİSİ
KGS 2 DE 90 VE ÜZERİ NOT ALAN ÖĞRENCİLER
YAŞAR AKER
ARTAM
TMK
ALEN
TEVİ
TMK
ALYA
ÇELİK
TMK
MEHMET
TÜRKER
TMK
AREL KEMAL
ARTAM
TMK
İKLİM GÜL
NERSİN
19-May
TİBET HAN
DEMİREL
TMK
EGE
EBEOĞLU
TMK
DENİZ
SAYI
TMK
MEHMET EFE
KUBAT
TMK
KUZEY
EBEOĞLU
TMK
MASAL
KAYA
TMK
IRMAK RENGİN
GÜDER
TMK
MERT
YÜCE
TMK
DEVİN ÖZLEM
ÇETİN
19-May
TİMUR
ALİBAŞ
19-May
YUNUS
MÜDERRİS
TMK
AREN CANDEMİR
HÜRER
19-May
ASIM
KAYAN
TMK
ARSLAN
KASYMOV
TMK
YAZ
VOLKAN
TMK
ARİF
GÖKŞAH
TMK
PERİ
GAZİOĞLU
TMK
YILMAZ MEHMET
GÖKBULUT
TMK
ERBAY
TOMBUL
19-May
HASAN GÜVENİR
OLGU
GYTMK
ALİ ALP
GAZİTEPE
GYTMK
ERA MEHMET
UYGUROĞLU
TMK
KAREN
KÖKSAL
TMK
DENİZ HASAN
SENİN
TMK
ADAL
ALAR
GYTMK
LEVENT KOLEJİ
DENİZ SAYI SINAV BİRİNCİSİ %100 BURS
KUZEY EBEOĞLU %50 BURS
IRMAK RENGİN GÜDER %25 BURS
YAŞAR AKER ARTAM %25 BURS
YAKIN DOĞU KOLEJİ
ALEN TEVİ DR. SUAT GÜNSEL BURSU
TİBET HAN DEMİREL DR. SUAT GÜNSEL BURSU
ARSLAN KASYMOV %100 BURS
MEHMET TÜRKER %100 BURS
MEHMET EFE KUBAT %100 BURS
ASIM KAYAN %100 BURS
İKLİM GÜL NERSİN %50 BURS
HERA ŞENER %50 BURS
AREL SOLELGİL %50 BURS
AYAZ KANBURLAR %50 BURS
MASAL KAYA %25 BURS
YUNUS MÜDERRİS %25 BURS
DENİZ HASAN SENİN %25 BURS
ARKIN KÖLE %25 BURS
NEFES DENİZKIRAN %25 BURS
PEMBE ARKAN %25 BURS
KUZEY KIBRIS TED KOLEJİ
ARSLAN KASYMOV %100 BURS
AREN HAKSOY %75 BURS
MEHMET TÜRKER %50 BURS
HİRANUR ÇOKTAN %25 BURS
DOĞA KOLEJİ
DEMİR TAYGA SEVİNDİK %75 BURS
NBC
YAZ VOLKAN %25 BURS
PEMBE ARKAN %25 BURS
ALEN TEVİ %25 BURS