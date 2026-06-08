“İlk üçte, dört öğrenci”

Elit Eğitim Merkezi KGS 1 ve KGS 2’de dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Haziran Cumartesi günü yapılan KGS 2’de 31 öğrenci 90 ve üzeri not aldı, Yaşar Aker Artam, Alya Çelik, Alen Tevi ve Mehmet Türker ilk 3’e giren 4 öğrenci olarak büyük bir başarıya imza attı.

“KGS’2 sınav sonucuna bağlı olarak kolejlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerde buna eklenince bu başarı limitleri aşan performans olarak değerlendirilmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“KGS başarılarının yanı sıra özel okul burs sınavlarında da önemli dereceler elde etmişlerdir. Levent Koleji burs sınavında birinci olan öğrencileri Deniz Sayı, Dr. Suat Günsel bursu alan Tibet Han Demirel ve Alen Tevi dışında Yakındoğu Koleji, Levent Kolej, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Doğa Koleji ve Necat British Kolej'den farklı burs dereceleri alan öğrencileri gurur kaynağı olmuştur.”

Tüm öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik eden Elit Eğitim Merkezi direktörü Şeniz Koruyan Köseoğlu, bu başarıda “Disiplinli, düzenli ve programlı çalışmanın, teknolojiyi sonuna kadar kullanmanın ve deneyimli öğretmenlerle yürütülen programın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin başarısında ailenin ve okulun öneminin de çok büyük olduğunu söyledi.

Köseoğlu, “Başarılı olan ya da olamayan, yıl boyunca çok çalışan tüm öğrencilerimiz şimdi koca bir tatili hakketti diyen Köseoğlu, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da öğrencilerimizin gelecek hayatında başarılarına köprü olmaya devam edeceğiz.” dedi.

KGS 2 DE İLK 5E GİREN ÖĞRENCİLER

YAŞAR AKER ARTAM TMK KGS 2 İKİNCİSİ ALEN TEVİ TMK KGS 2 İKİNCİSİ ALYA ÇELİK TMK KGS 2 İKİNCİSİ MEHMET TÜRKER TMK KGS 2 ÜÇÜNCÜSÜ AREL KEMAL ARTAM TMK KGS 2 DÖRDÜNCÜSÜ İKLİM GÜL NERSİN 19-May KGS 2 DÖRDÜNCÜSÜ TİBET HAN DEMİREL TMK KGS 2 BEŞİNCİSİ EGE EBEOĞLU TMK KGS 2 BEŞİNCİSİ DENİZ SAYI TMK KGS 2 BEŞİNCİSİ

KGS 2 DE 90 VE ÜZERİ NOT ALAN ÖĞRENCİLER

YAŞAR AKER ARTAM TMK ALEN TEVİ TMK ALYA ÇELİK TMK MEHMET TÜRKER TMK AREL KEMAL ARTAM TMK İKLİM GÜL NERSİN 19-May TİBET HAN DEMİREL TMK EGE EBEOĞLU TMK DENİZ SAYI TMK MEHMET EFE KUBAT TMK KUZEY EBEOĞLU TMK MASAL KAYA TMK IRMAK RENGİN GÜDER TMK MERT YÜCE TMK DEVİN ÖZLEM ÇETİN 19-May TİMUR ALİBAŞ 19-May YUNUS MÜDERRİS TMK AREN CANDEMİR HÜRER 19-May ASIM KAYAN TMK ARSLAN KASYMOV TMK YAZ VOLKAN TMK ARİF GÖKŞAH TMK PERİ GAZİOĞLU TMK YILMAZ MEHMET GÖKBULUT TMK ERBAY TOMBUL 19-May HASAN GÜVENİR OLGU GYTMK ALİ ALP GAZİTEPE GYTMK ERA MEHMET UYGUROĞLU TMK KAREN KÖKSAL TMK DENİZ HASAN SENİN TMK ADAL ALAR GYTMK

LEVENT KOLEJİ

DENİZ SAYI SINAV BİRİNCİSİ %100 BURS

KUZEY EBEOĞLU %50 BURS

IRMAK RENGİN GÜDER %25 BURS

YAŞAR AKER ARTAM %25 BURS

YAKIN DOĞU KOLEJİ

ALEN TEVİ DR. SUAT GÜNSEL BURSU

TİBET HAN DEMİREL DR. SUAT GÜNSEL BURSU

ARSLAN KASYMOV %100 BURS

MEHMET TÜRKER %100 BURS

MEHMET EFE KUBAT %100 BURS

ASIM KAYAN %100 BURS

İKLİM GÜL NERSİN %50 BURS

HERA ŞENER %50 BURS

AREL SOLELGİL %50 BURS

AYAZ KANBURLAR %50 BURS

MASAL KAYA %25 BURS

YUNUS MÜDERRİS %25 BURS

DENİZ HASAN SENİN %25 BURS

ARKIN KÖLE %25 BURS

NEFES DENİZKIRAN %25 BURS

PEMBE ARKAN %25 BURS

KUZEY KIBRIS TED KOLEJİ

ARSLAN KASYMOV %100 BURS

AREN HAKSOY %75 BURS

MEHMET TÜRKER %50 BURS

HİRANUR ÇOKTAN %25 BURS

DOĞA KOLEJİ

DEMİR TAYGA SEVİNDİK %75 BURS

NBC

YAZ VOLKAN %25 BURS

PEMBE ARKAN %25 BURS

ALEN TEVİ %25 BURS