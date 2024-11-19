İlk kez yayınlanan görüntüler, fotoğraflar ve şarkılarla: SILA 4 belgeseli

Müzikte 60. yılını kutlayan efsanevi Kıbrıslı Türk müzik grubu SILA 4’ün hikayesi belgesel oldu. Vasvi Çiftçioğlu’nun hazırladığı belgesel Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK 1’de yayımlanan, iki dilli “Mazi-Birlikte” programında gösterildi.

Belgeselde, Sıla 4’e ait daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv görüntüleri, fotoğraflar ve şarkılara yer verildi.

Belgeselde, Erdinç Gündüz, Ferahzad Gürsoy, Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş’tan oluşan SILA 4 grubunun hayatta olmayan üyeleri Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş’a ait röpörtajlar ve konser görüntüleri de var.

Yunanca alt yazı ile yayımlanan belgesel, Günkut Türk ve Metin Ersoy’un, 2001 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nden mezun olurken hazırladıkları “Sıla 4” belgeselinin, o tarihten bu yana grubun müzikal hayatında yaşanan olaylarla güncellenmiş bir versiyonu.

Belgeselde de yer alan, SILA 4'ün ilk plağı...

Belgeselde 1989 – 2007 yılları arasında hiç sahneye çıkmayan Sıla 4’ün, 2007’de yıllar sonra verdiği ilk konserden de görüntüler var.

Belgeselde ayrıca grubu tekrar sahneye çıkmaya ikna eden müzisyen Arda Gündüz ve grubun 2009, 2010 ve 2012 yıllarında çıkan albümlerine katkı koyan müzisyen Hüseyin Kırmızı ile yapılan röportajlara da yer verildi.

Belgeseli izlemek için tıklayın