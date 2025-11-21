“İlk adımı attılar ama daha yolu var”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dün gerçekleşen ilk görüşmesi güney basınında manşetlerde yer buldu.

Fileleftheros haberine “İlerleme İşaretleri ve Ön Şartlar… Erhürman-Hristodulidis Diyalog İçin Görüşüyor… Kıbrıslı Türk Lider Başkan’la Görüşmeye Ön Talep Listesiyle Gitti… Holguin’in Gelişini Beklerken Müzakereler Sürüyor” başlık ve spotlarını attı.

Erhürman ve Hristodulidis’in ilk görüşmesinde iki lider arasında diyalog niyetini gösteren 4 olumlu nokta ve Kıbrıs Türk tarafının, müzakereleri kabul etmek için 5 şartının ortaya çıktığı belirtilen haberde, ikilinin 20 dakika süren baş başa görüşmesinde Erhürman’ın 10 maddelik liste verdiğini Hristodulidis’in ise sunulan bütün konuları cevapladığı belirtildi.

Gazete, Erhürman’ın 10 maddelik listesini okurlarına aktardığı haberinde bu ilk görüşme sırasında diyalog niyeti gösterilerek iki tarafın müzakerecilerine yoğun temaslara başlama yolunun açıldığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis Başkanlık Sarayı’na dönüşünde, görüşmede not ettiği 4 olumlu noktayı Kıbrıslı Rum gazetecilere şöyle açıkladı:

Aralık ayında, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile ortak görüşme, Kıbrıs Türk ve Rum müzakerecilerin BM Genel Sekreteri himayesindeki yeni genişletilmiş formattaki konferansın ön hazırlıkları için görüşmeye başlaması, Holguin’in beklenmekte olan Türkiye ve Yunanistan ziyaretleri ve AB’nin Kıbrıs temsilcisi atadığı Johannes Hahn’ın aralık ayında Ada’yı ziyaret etmesi."

Hristodulidis’in, müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi hedefli bir sürece giriliyor olmasının önemli bulduğu ancak Erhürman’ın, yaptığı açıklamalarla, Hristodulidis ile aynı hızda olmadığını gösterdiği belirtildi. Baş başa görüşmeleri sırasında sunduğu 10 maddenin,Erhürman’ın iyi bir ortam yaratılması için bir Kıbrıs içi diyaloğa daha çok ağırlık vermek istediğini gösterdiğine işaret edildi.

Haberde, Erhürman’ın koyduğu ve ısrar ettiği dört şart da; a)siyasi eşitliğin Rum tarafınca kabul edilmesi ve müzakere konusu olmaması, b) müzakere sürecine takvim getirilmesi ve sonuç olmadan ucu açık olmaması, c) halen uzlaşılmış konuların yeniden açılmaması ve d) müzakereler, çökse bile sonu garantili olması şeklinde sıralandı.

Gazete haberini, Erhürman’ın, görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamadan geniş alıntılarla sürdürdü.

Politis manşet haberini “İki Liderin İlk Görüşmesi Tamamen Farklı İklimde… İlk Adımı Attılar Ama Daha Yolu Var” başlık ve spotlarını attı.

İlk görüşmede verilen işaret ve mesajların olumlu olduğunu ancak Erhürman ve Hristodulidis’in zor konulara girmediğini, daha önlerinde yol bulunduğunu yazan gazete, her ikisinin de net niyetinin, Kıbrıs sorununu yılların çıkmazından çıkarmak olduğunu değerlendirdi.

Gazete Erhürman’ın “müzakerelerdeki yakınlaşmaları kabul etmesi ve iki devlet çözümüne veya başka çözüm şekillerine atıf yapmamasının Kıbrıs Türk tarafının Federasyon çizgisine geri dönmekte olduğunun işareti olarak algılandığını ve sunduğu 10 maddelik paketin “mantık içerisinde” görüldüğünü aktardı.

Alithia manşetine “Ara Bölgede İlk Erhürman-Hristodulidis Görüşmesi… Genişletilmiş Görüşmenin Yolunu Açıyor… Kıbrıs Sorunuyla İlgili Gayriresmi Yol Haritası” başlık ve spotlarını attı.

Gazete iki liderin 5 ve 6 Aralık’ta Maria Angela Holguin ile ayrı ayrı görüşeceğini ve bunu, ortak görüşmenin izleyeceğini, müzakerecilere gerek üçlü görüşme gerek bir sonraki gayriresmi formattaki genişletilmiş görüşmenin ön hazırlıkları için rutin görüşme talimatı verildiğini yazdı.

Haberde, Erhürman’ın çözüm atmosferi için başı vatandaşlık, geçitler, gayrimenkul satışları, ticaret, KŞK ve müktesebata uyum konularının çektiği bir dizi önlem ortaya koyduğu, Hristodulidis’in ise Crans Montana’dan yeniden başlanmasını yinelediği belirtildi. Erhürman’ın , gerekli zemin olarak dört maddelik metodolojiyi ortaya koyduğu kaydedilen haberde bunu “genişletilmiş görüşmede sınanacak bir mesafe” olarak niteledi.

Güneydeki siyasi partilerinin ilk değerlendirmesi:

“Olumlu havada geçmesini selamlıyoruz”

Gazete güneydeki siyasi partilerinin Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis’in ilk görüşmesiyle ilgili değerlendirmelerine de yer verdi.

Habere göre, DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitiru ilk görüşmenin olumlu havada geçmesini selamladı ve “Holguin’le ortak görüşme ve BM Genel Sekreteri’nin himayesindeki genişletilmiş görüşmenin ön hazırlıkları odağındaki bir sonraki adımlar haritalandırılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Dimitriu “istenilenin, uzlaşılmış çerçevede ve Crans Montana’da kalınan yerden özlü müzakerelerle Kıbrıs sorununun özüne girilmesi olmaya devam ettiğini” belirterek “artan uluslararası ilginin ve TC-AB ilişkileriyle bağlantının değerlendirilmesi” çağrısında bulundu.

AKEL Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesinin önemi konusunda DİSİ ile aynı frekanstaki açıklamasında, görüşmedeki olumlu atmosferi “cesaret verici” buldu ve Hristodulidis’in, Guterres Çerçevesine, siyasi eşitlik de dahil yakınlaşmalara tam saygı ve havada kalan noktaların müzakere edilmesi şartıyla müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlamasına net atıf yapmasından memnuniyet belirtti. AKEL Hristodulidis’in, Erhürman’la görüşmesinin tam içeriği ve bundan sonraki adımlarla ilgili bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni toplamasını istedi.

EDEK Erhürman’ın 10 maddelik paket sunmasına eleştirel yaklaştığı açıklamada paketin “aralarında iş birliği kurumsallaştırılacak ve kolonizasyon suçunun silineceği varlık olduğunun tanınmasına gönderme yaptığı” görüşünü ortaya koydu. Hristodulidis’ten “bilgilendirmek ve Erhürman’a atfettiği ‘tehlikeli tezlere’ karşı taktik belirlemek üzere " Rum Ulusal Konseyi’ni toplamasını istedi.

Haravgi ise manşetine “5+1’, Görüşüyorlar Ama ‘Eli Boş’… Aralık Başlarında Erhürman-Hristodulidis Ortak Görüşmesi” başlık ve spotlarını attı.

Gazete “iki tarafın, BM Genel Sekreteri’nin himayesinde gayriresmi genişletilmiş görüşmeye, Erürman’ın dediği gibi ‘eli boş’ şekilde girmek için görüşmeye hazır olduklarını belirttiğini” yazdı.

Hristodulidis: “Yıl sonundan önce bir genişletilmiş toplantıya hazırız”

“Başkan’a Göre Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Dört ‘Olumlu Nokta’” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde Hristodulidis’in Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamaya ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin sorularına verdiği cevaplara yer verdi.

Habere göre “Müzakerelerin, Crans Montana’da kalınan yerden yeniden başlaması ana hedefiyle bir sürece girmemiz olumlu” diyen Hristodulidis Holguin’in kendisiyle 5, Erhürman ile 6 Aralık’ta ayrı ayrı yapacağı görüşmelerden sonra bir de ortak görüşme yapacaklarını belirterek “müzakerelerin yeniden başlaması, Kıbrıs sorununun elbette uzlaşılmış çerçevede çözülmesi gereklidir ve bu çözüm, zaman zaman gündeme getirilen bütün konulara cevap verecektir” dedi.

Yıl sonundan önce bir gayriresmi genişletilmiş görüşmenin mümkün olup olmayacağı sorusuna karşılık “bu görüşmenin gerçekleştirilmesi gereğinin BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisine yönelik yorumlarından biri olduğunu” söyleyen Hristodulidis “bizim tarafın hazır olduğunu ve yılsonundan önce gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledim” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, Erhürman ile görüşmesinin başlamasından kısa süre önce dile getirdiği öneriler ve bunların Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili olup olmadığı sorusuna karşılık “ilk görüşmede sunduğu önerilerin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlamaya götürecek ‘hareketler ya da hareketlerden kaçınılması" ile ilgili olduğunu söyledi. Hristodulidis “Müzakereleri yeniden başlatmayı başarmaya yardımcı olacak önerilerde bulundum.” dedi ancak kamuoyu önünde görüşme ya da aleni müzakere yapmak niyetinde olmadığını söyledi.

Gazete haber detaylarını “Holguin İle Ortak Görüşmede Anlaştılar” ve “AKEL: Müzakerelere Yeniden Başlama Perspektifi Olumlu… Erhürman-Hristodulidis Görüşmesinden Sonra Ulusal Konsey’in Derhal Toplanmasını İstiyor” başlıkları altında özetledi.