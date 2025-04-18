Ilık ve nemli hava etkili olacak…

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınçla ılık ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı ve az bulutlu, Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, salı açık ve az bulutlu, çarşamba parçalı ve çok bulutlu, perşembe parçalı ve az bulutlu, cuma ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28 – 31 sahillerde 24 – 27 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.