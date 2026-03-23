“İlgili içerikler derhal kaldırılmalı”

Medya Etik Kurulu, kayıp çocuğun bulunmasının sevindirici olduğunu ancak çocuğa ait fotoğraf ve haberlerin internet ortamında kalmaya devam etmesinin ciddi etik sorunlar yarattığını vurguladı. Kurul, çocuğun mahremiyeti ve psikolojik iyiliği için tüm içeriklerin kaldırılması ve yeniden paylaşılmaması çağrısı yaptı.

Medya Etik Kurulu, dün medyada geniş şekilde yer alan kayıp çocuk haberlerinin ardından çocuğun yetkili makamlar tarafından ailesine teslim edildiğini belirterek, bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu açıkladı. Açıklamada, söz konusu sürecin medyanın gücü ve kamu yararı açısından önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Ancak kurul, çocuğun aranması sürecinde fotoğrafların yayınlanmasının önemli katkı sağladığını, buna karşın çocuğun ailesine teslim edilmesinin ardından bu içeriklerin özellikle internet ortamında bulunmaya devam etmesinin ciddi etik sorunlar yarattığını vurguladı.

Medya Etik Kurulu, “Çocuğun üstün yararı ilkesi gereği; mahremiyetinin korunması, psikolojik iyilik halinin gözetilmesi ve gelecekte karşılaşabileceği olası risklerin önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, dijital ortamda kalmaya devam eden bu tür içeriklerin çocuğun yeniden travmatize olmasına ve güvenliğinin zedelenmesine yol açabileceği belirtildi.

Kurul, başta medya kuruluşları olmak üzere tüm sosyal medya kullanıcılarını, ilgili fotoğraf ve içerikleri derhal kaldırmaya ve yeniden paylaşmaktan kaçınmaya davet etti.